Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:02

NON SOLO DERBY

Nella settimana del derby resta caldo il dibattito sul nuovo stadio Curi. Ne ha parlato l'altra sera l'assessore allo Sport Clara Pastorelli che si è mossa spiegando molti particolari ma con grande prudenza per l'operazione che a oggi è da 35 milioni di euro. Tanto che ha spiegato che il percorso è difficile e che è in fase pre-embrionale.

Non una frenata ma la necessità di riannodare i fili dovuti al fatto che Cassa Depositi e prestiti ha cambiato i vertici e l'accelerazione estiva sull'impegno economico-finanziario del Comune resta l'ultimo tassello chiave dell'operazione.

Testualmente, ha detto l'assessore il cambio in Cdp «ha un pochino mischiato le carte, ma ci stiamo lavorando le interlocuzioni sono in atto». Cioè l'amministrazione Romizi non molla l'idea di mettere la firma sotto al Nuovo Curi perché lo stadio è vecchio ed è arrivato, come ha detto l'assessore a «fine vita».

Intanto si guarda avanti ai lavori. Mercoledì scada il termine dell'avviso per i lavori della curva Nord che il Comune intende far arrivare a fine gennaio. Poi toccherà anche alla Sud e ci dovrebbe essere un intervento anche in tribuna come ha detto l'assessore dopo che i rilievi sulla staticità degli altri settori hanno dato uno stato di salute dei settori che non sono la curva Nord abbastanza tranquillizzante. Ma è logico che gli interventi sono comunque necessari.