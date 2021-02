© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTDopo un attento monitoraggio della condizione dei pensionati e degli anziani della Media Valle del Tevere, sia riguardo al Covid, che alla condizione economica precaria nel territorio, Mario Bravi, segretario provinciale Spi Cgil e Giuseppe Giansanti, segretario Lega Spi Cgil del territorio attenzionato, parlano a tutto campo e lanciano allarmi. «È sempre più pesante e difficile la condizione tanto che ad oggi risultano positive 87 persone a Todi, 232 a Marsciano, 76 a Deruta, 9 a Massa Martana, 18 a Fratta Todina, 16 a Monte castello di Vibio e 31 a Collazzone. Finora si sono avuti purtroppo 59 decessi, in gran parte anziani, questo è il dato ad oggi, probabilmente molto parziale». «Da tempo abbiamo denunciato, dopo la trasformazione dell'ospedale di Pantalla, la totale assenza di interventi e di presenza sanitaria, con la conseguenza dello svilupparsi di altre patologie che non vengono minimamente accertate, curate e contrastate. Ricordiamo inoltre proseguono - che l'emergenza Covid si somma ad una condizione economica precaria dei pensionati. A Todi, ad esempio, gli importi medi delle pensioni di vecchiaia sono fermi a 947 euro mensili, contro una media regionale di 1.036 euro e una nazionale di 1.133 euro. Cioè a Todi i tanti pensionati percepiscono il 15% in meno delle già basse pensioni presenti a livello nazionale. Lo stesso problema, in dimensioni diverse, è presente a Marsciano e a Deruta. A Marsciano le pensioni medie sono pari a 992 euro mensili e a Deruta corrispondono a 964 euro».Lu. Fog.