Domenica 18 Luglio 2021, 05:01

LA STORIA

MAGIONE Il gruppo sommozzatori della Marina Militare di stanza in Ancona, al comando del capitano di corvetta Matteo Rosso, hanno per il momento terminato la loro missione nelle acque dell'antico molo di Sant'Arcangelo sul Lago Trasimeno. Il compito affidato ai sub della Marina era una ricerca di armi, munizioni, mine risalenti alla seconda guerra mondiale e pericolosamente giacenti da allora nelle basse acque lacustri. «Ma potrebbero tornare tra breve qui annuncia lo storico Gianfranco Cialini - per un'altra missione quella della ricerca di un bombardiere alleato che, secondo i racconti raccolti tra la popolazione più anziana di Sant'Arcangelo, sarebbe precipitato nelle acque colpito dalla contraerea tedesca».

L'operazione di ricerca delle munizioni, che è stata particolarmente difficile per la scarsa visibilità del fondale causata dalla melma e da alghe, ha dato esito positivo tanto che sono state trovate diverse armi, in particolare bombe anticarro, proiettili per mortaio, mine anticarro e cartucce per mitragliatrice. L'operazione è nata dalla segnalazione fatta alle autorità da Gianfranco Cialini che aveva appreso della presenza delle munizioni indagando sulla ormai nota vicenda della liberazione degli ebrei d'Isola Maggiore salvati da don Ottavio Posta e dai pescatori locali, avvenuta nelle notti del 19 e 20 giugno 1944 prima dell'arrivo degli alleati. Infatti un reparto di soldati tedeschi, ormai in ritirata, avendo in zona un deposito di munizioni che non volevano lasciare in mano al nemico avevano decisero di farlo saltare. Gli abitanti di Sant'Arcangelo, preoccupati per gli effetti catastrofici della grossa esplosione, convinsero invece i tedeschi a scaricarle nel lago proprio all'antico molo.

Luigi Foglietti

