Non occorre andare fino a Berlino per trovare una sala prove all'avanguardia che permetta l'accesso in maniera automatizzata, disponibile praticamente ad ogni ora del giorno e della notte.

Perugia infatti è diventata la prima tra le città italiane a offrire un tale servizio, seguendo un trend che si sta diffondendo in Europa anche a causa dei vincoli imposti dalla pandemia: «In realtà questo sistema di prenotazioni automatizzato era un progetto in embrione da molto tempo - spiega Marco Pellegrini, anima di Stix - ma solo ora è stato possibile realizzarlo, anche grazie ai nuovi sviluppi tecnologici che hanno permesso di applicare la domotica alle nostre sale e renderle così indipendenti. Sono certamente sale prova innovative e dalle ricerche che ho fatto non ce ne sono altre simili in Italia. Il sistema è stato ideato da noi, con un'equipe di 4 persone che hanno lavorato al progetto per quasi 4 mesi. Ammetto che è stata un'avventura complessa ma strada facendo abbiamo corretto tutti i bug del sistema».

Dopo il lancio, avvenuto a settembre, sono già moltissimi i musicisti perugini che hanno abbracciato con entusiasmo la novità: «Chi l'ha provata è rimasto ben impressionato - spiega il noto batterista, che nel 1985 ha creato a Madonna Alta il centro specializzato per batteristi e percussionisti noto come Stix, una delle prime scuole per sola batteria a livello nazionale - ma non nascondo che ci sono state anche reticenze. Del resto vanno abbandonate le vecchie abitudini! Lo sforzo però ripaga, perché ora è possibile provare anche nei festivi e in orari particolari, volendo anche in piena notte. Si tratta di un sistema molto versatile e forse creeremo un format, per una sorta di franchising».

L'accesso alle cinque sale è completamente automatizzato e gli ingressi avvengono tramite un codice generato da una app o con una tessera. Gli orari standard vanno dalle 9.00 alle 1.00 di notte, ma su richiesta si può accedere anche in altri momenti; la struttura è video sorvegliata e tre minuti prima della fine della sessione un lampeggiante rosso avvisa che a breve la corrente delle prese verrà a mancare.

All'interno di ogni box si trova la strumentazione, con amplificatori, microfoni e tutto ciò che occorre, per un costo orario a persona di 2,50 Euro. Ovviamente questo sistema non vuol intaccare una delle caratteristiche più amate di un luogo come Stix, ovvero la possibilità di incontrare altri musicisti e socializzare: «L'evoluzione non si allontana dallo spirito originario e all'interno resta uno spazio ricreativo, che è anche stato abbellito di recente. Un'area per mettersi seduti e magari guardare insieme il video di un concerto. La domotizzazione delle sale non va contro questo. Posso anticipare anzi - rivela Pellegrini - che entro l'anno è prevista l'apertura di un vero Music club, che darà modo ancora di più di stare insieme. Credo sia utile per rilanciare la scena musicale perugina».

