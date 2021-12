Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:02

Non è ancora finito l'intervento risolutivo scattato a seguito dell'attacco hacker al sito e al sistema informatico del Comune avvenuto lo scorso 3 novembre. L'ente, come spiega una determinazione dirigenziale dell'area Governo del territorio e Smart city, si rivolge a ditte super esperte del settore per la definitiva messa in ordine del sistema. Questo perché ci sono ancora attività «ancora necessarie» che devono essere svolte «con l'ausilio delle società fornitrici dell'ente». Nello specifico quelle società fornitrici di servizi tecnici avanzati, di piattaforme gestionali e di sistemi, che ben conoscono la struttura del portale e possono intervenire in tempi rapidi per una completa «riattivazione dei sistemi e delle piattaforme necessarie al funzionamento degli uffici». Disposto infatti, per le attività di tipo sistemistico e le attività di contrasto all'attacco, l'affidamento di un servizio ad una «ditta estremamente qualificata nella materia e di riferimento per attività in tali ambiti». Subito dopo l'attacco, il Comune si era mosso con le autorità competenti e provveduto, nel giro di pochi giorni, al ripristino progressivo dei servizi su «nuovi ambienti protetti, verificandone dapprima l'integrità e la completa funzionalità».