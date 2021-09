Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

MARSCIANO Il comportamento non ritenuto corretto dalla moglie gli comporta una denuncia in stato di libertà per atti persecutori. I fatti che si sono svolti nella città del Nestore, hanno visto protagonista un venticinquenne tunisino che, secondo la denuncia della moglie, la sottoponeva a maltrattamenti e minacce che si era stancata di subire. Forse c'erano stati episodi anche pregressi, comunque ai primi di questo mese la donna, una italiana, probabilmente giunta al culmine della sopportazione, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della stazione cittadina ai quali ha raccontato le violenze a cui il compagno, ormai da tempo, presuntivamente la sottoponeva.

Gli uomini dell'Arma, attenti a ogni segnalazione e già impegnati in attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati che avvengono nell'ambito domestico, anche secondo le direttive impartite dal comando provinciale, pochi giorni or sono, hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare personale in stato di libertà nei confronti del venticinquenne, residente a Marsciano, e ritenuto responsabile degli atti persecutori nei confronti della compagna e da lei denunciati. Subito dopo il ricorso ai carabinieri da parte della donna, immediati sono stati gli accertamenti svolti dai militari dell'Arma che hanno portato alla denuncia del convivente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto. L'autorità giudiziaria, dopo aver valutato i fatti, ha disposto l'allontanamento dell'uomo dalla casa familiare e il divieto di accedervi senza l'autorizzazione del giudice, nonché il divieto di avvicinarsi alla propria consorte ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Questo prevede la legislazione vigente, purtroppo però, non sempre chi è raggiunto da simili provvedimenti li rispetta pienamente, anche perché resta difficile ai tutori dell'ordine poter controllare i movimenti e gli spostamenti delle persone che dovrebbero rispettare le limitazioni. Sempre più spesso in questi ultimi tempi si è sviluppata un grave atteggiamento violento da parte di uomini nei confronti delle donne, violenze che, purtroppo, molto spesso finiscono con esiti tragici. Gelosia, senso del possesso esasperato, paura dell'abbandono, trasformano gente apparentemente normale in pericolosi aguzzini.

Luigi Foglietti