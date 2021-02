© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTAPer la Società del Bartoccio, che ha nel suo dna lo studio e la cultura della tradizione perugina, il Covid-19 che attualmente ha reso difficile la vita di tutti non può e non deve privarci del gusto e del sapore del carnevale. Ovviamente non sarà lo stesso di sempre, ma al gusto della bartocciata non si deve rinunciare. «Non c'è zona rossa che tenga afferma Renzo Zuccherini che della Società del Bartoccio è presidente e anima perché noi, ovviamente nel rispetto delle regole, non intendiamo interrompere la tradizione delle bartocciate, l'antica ricetta perugina, tanto che ne riproponiamo la degustazione, grazie all'attività di B&B di via Annibale Vecchi e del Caffè Turreno di Pazza Danti».«A tal proposito spiega Zuccherini - abbiamo coinvolto Barbara Baglioni e sua figlia Giulia Casciarri che hanno riprodotto, antica e originale ricetta alla mano, la bartocciata superando perfettamente la prova del gusto e della qualità, tanto che ne realizzeranno due versioni: una ricoperta con lo zucchero a velo e l'altra con miele e mandorle tostate».Quindi a tutti i golosi, ma soprattutto a quanti non intendono rinunciare alla tradizione, sarà possibile apprezzare e gustare il dolce sia alla pasticceria B&B di via Annibale Vecchi, dove si potranno rivolgere i cittadini di fuori le mura, sia al Caffè Turreno per i cittadini del centro storico, nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14.Nel lavoro di ricerca sulle tradizioni popolari perugine legate al carnevale, la Società del Bartoccio ha potuto riscoprire come sono nate le bartocciate dolci perugine, quindi la ricetta creata nella seconda metà dell'Ottocento per accompagnare le feste bartoccesche insieme ai più tradizionali dolci di carnevale come gli strufoli e le frappe. «Si tratta di una rivisitazione delle tradizionali frittelle dolci, arricchite però con ingredienti nobili come vari tipi di piccola frutta secca spiega Zuccherini - infatti, vi ritroviamo da un lato il richiamo agli ingredienti tipici del torcolo di San Costanzo, anch'esso tradizionale in questo periodo dell'anno, e dall'altro alla mandorla, che caratterizza la tradizione dolciaria perugina dalle più antiche età: si pensi alle fave dei morti o al torciglione».Poi da cultore della tradizione entra nel dettaglio: «Come tutti i dolci invernali, le bartocciate dovevano essere ricche di calorie, e per questo potevano utilizzare le riserve di frutta secca delle nostre campagne: il periodo invernale, privo di prodotti freschi, poteva esser facilmente superato se in casa c'era una buona provvista di frutta secca, il che farebbe riconoscere le bartocciate come un dolce proprio dei ceti più agiati: commercianti, medici, universitari, agrari, professionisti; erano quelli i ceti che avevano guidato il Risorgimento e che, dopo l'Unità, celebravano il nuovo regime anche con le feste del carnevale, ridando vitalità alla maschera del Bartoccio e creando le bartocciate dolci».Luigi Foglietti