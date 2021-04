10 Aprile 2021

TRASPORTI

PERUGIA Le strategie ferroviarie umbre nell'incontro tra il nuovo amministratore delegato di Rfi, Vera Fiorani, e la delegazione guidata dalla presidente Donatella Tesei accompagnata dall'assessore Enrico Melasecche e da alcuni tecnici. A proposito di Fcu la Regione ritiene insufficienti i 118 milioni assegnati per riaprire da Perugia a Terni e da Città di Castello a Sansepolcro. Perciò ne ha chiesto l'aumento fino all'importo previsto dal Contratto di programma in maniera da riattivare interamente la dorsale regionale. Obiettivo, creare una linea dal brand caratteristico, attrattiva per il turismo slow,, lento, che colleghi le ciclovie in corso di realizzazione, i cammini ed i sentieri che attraversano i borghi umbri, ma anche per consentire ai pendolari di raggiungere le varie località in sicurezza ed in tempi brevi.

DISSERVIZI

Ad oggi, però, questi ultimi devono fare i conti con pesanti disservizi. «Ricomincia la scuola in presenza, ma il problema dei trasporti resta ancora attuale: i ragazzi di prima media residenti nelle frazioni a nord di Umbertide hanno avuto l'amara sorpresa di non aver l'autobus per tornare a casa», denuncia Marco Locchi, di Umbertide Partecipa. A ottobre, di fronte ad una «situazione di estrema precarietà» gli abitanti della valle del Niccone e di Montecastelli promossero una raccolta di firme trasmessa alle autorità ed al gestore BusItalia per ripristinare almeno una fermata del treno o del pullman. Niente è cambiato, anzi «qualcosa è cambiato in peggio in quanto è stato tolto anche il mezzo di ritorno per i ragazzi delle medie», protesta l'ex sindaco. «Tenuto conto che i nostri appelli al sindaco Luca Carizia sono rimasti inascoltati crediamo che persistendo il problema l'unica soluzione sia quella di far intervenire le forze dell'ordine», avverte Locchi. Rfi e Regione hanno parlato anche dello sfondamento ad Arezzo su cui cui c'è l'interesse della Toscana, ritenuto importante per valorizzare l'intera Fcu, e della Orte-Falconara per la quale sono in via di conclusione i lavori del tavolo tecnico derivante dal protocollo d'intesa Umbria-Marche-Ministero-Rfi. Prevista una serie di interventi per tagliare i tempi di percorrenza fino a 45 minuti. In merito alla Foligno-Terontola la governatrice Tesei e l'assessore Melasecche hanno ribadito la necessità di un potenziamento, anticipando i cantieri previsti in quattro fasi dall'attuale studio Rfi con una netta compressione dei tempi di progettazione e di appalto da inserire nel Piano nazionale ripresa e resilienza. Con 500 milioni si andrebbe da Perugia a Firenze in circa un'ora di treno.

Intanto, si starebbe lavorando alla costituzione dell'Agenzia regionale. La struttura metterebbe d'accordo tutti, destra e sinistra, sarebbe funzionale al recupero dei crediti fiscali, ma rischierebbe di sovrapporsi alla Regione, competente su controllo e programmazione. Nel borsino delle indiscrezioni politici di vecchio conio e dipendenti di Umbria Mobilità che si chiamano Alessandro Arcangeli, Stefano Bucari, Paolo Capocci, Andrea Cernicchi, Francesco Cimmino, Giampaolo Conti, Raffaella Diosono, Antonello Lotti, Maurizio Nencetti, Eleonora Papalini, Pasquale Pasquini, Andrea Rinaldi, Nicola Sodi.

Walter Rondoni

