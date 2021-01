NOMINE

Mauro Orsini è stato confermato presidente dell'Associazione piccole e medie imprese Confapi Perugia, la cui assemblea si è svolta nei giorni scorsi. Nel portare avanti le azioni e i progetti associativi, Orsini sarà coadiuvato dal nuovo consiglio direttivo composto da Francesco Ciofetti (vicepresidente), Claudio Consalvi, Francesco Ristori, Diego Baiocco, Claudia Franceschelli, Mauro Baffi, Paolo Dionigi, Giulio Reali, Federica Daini, Paola Bocchini, Ivano Bocchini, Lorenzo Batazzi, Flavio Casciari e Stefano Moretti.

L'INTERVENTO

«Abbiamo appena chiuso un anno molto difficile, dove alle difficoltà che gli imprenditori devono affrontare quotidianamente si sono sommate difficoltà non prevedibili dovute a qualcosa che non avevamo idea potesse accadere. Abbiamo avuto a che fare con qualcosa che va al di là delle capacità imprenditoriali», ha detto Orsini, che durante l'assemblea ha illustrato programmi e obiettivi da raggiungere nel corso del nuovo mandato, in sostanziale continuità con il lavoro svolto nei primi 6 anni. «Il punto di partenza di questo mio nuovo mandato sarà un forte impegno volto a rafforzare unità e coesione tra di noi, affinché la nostra associazione sia e continui ad essere un luogo di incontro e confronto aperto e leale. Siamo chiamati a reinventare il modo di lavorare e fare gli imprenditori.

