Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

NOMINE

Fabrizio Ercolanelli è stato nominato nuovo portavoce dell'Osservatorio sui rifiuti del Comune, istituito per la prima volta nel 2017. L'Osservatorio ha il compito di monitorare costantemente l'evolversi del percorso per una sempre minore quantitativo di rifiuti indifferenziati nel territorio, per renderlo verificabile e partecipato in corrispondenza del mutare del quadro nazionale e internazionale. Proprio in questi giorni l'organismo, punto di confronti fra Comune e cittadini, è stato riattivato. Mercoledì scorso a palazzo dei Priori la seduta di insediamento. Al tavolo anche una rappresentanza istituzionale con l'ingegner Aldo Preiti in qualità di delegato del sindaco, il consigliere Gino Puletti per la maggioranza e il consigliere Giuliano Giubilei per l'opposizione, e una rappresentanza di associazioni e comitati legati al tema dei rifiuti, che hanno una sede nel territorio comunale. A rappresentarle c'erano Damiano Marinelli per l'Unione Nazionale Consumatori Umbria, Cristina Rosetti del Movimento difesa del cittadino, Anna Rita Guarducci del coordinamento Umbria Rifiuti Zero, Luca Tonzani di Umbria Next, Fabrizio Ercolanelli di Zero Waste Italy, Valeria Passeri del Wwf e I Mulini di Fortebraccio, Valentina Bonaca di Noi Cittadini, Nathalie Roselli di Legambiente Umbria e Maria Luigia D'Amone dell'Osservatorio Borgogiglione. Tutti hanno votato Fabrizio Ercolanelli quale portavoce dell'osservatorio.