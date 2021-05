27 Maggio 2021

NOMI E COGNOMI

Rinnovo delle cariche in casa Usd Braccio Fortebraccio, la più antica società sportiva della città. Succede a Mario Valentini (l'ex sindaco è stato eletto all'unanimità presidente onorario) come nuovo presidente, Massimiliano Tessenda. L'assemblea, che si è tenuta nei giorni scorsi, ha poi votato per il rinnovo degli organi sociali e all'esito risultati eletti come consiglieri Gianluca Barba, Antonio Bartoccini, Elena Benda, Efisio Bureddu, Stefano Caliandro, Enrica Capponi, Gianluca Ceccarelli, Andrea Conversano, Margherita Fabroni, Elvio Fagiolari, Aurelio Forcignanò, Roberto Lodi, Mirco Misciglia, Antonio Mugnani; organo di revisione dei conti: Stefano Cocchieri (presidente) Stefano Cotani e Marco Baldoni (sindaci effettivi), Andrea Calandrini e Valentina Casalaspro (supplenti); collegio dei probiviri: Luca Paoletta (presidente), Mario Branciani, Giuliano Millucci, Italo Ercolani (effettivi), Giancarlo Bacci (supplente). Gli organi eletti saranno in carica per quattro anni. Nel suo saluto, Valentini ha fatto il punto sulla situazione ed ha rivolto l'auspicio che la crisi pandemica, che ha messo a dura prova l'attività dell'associazione, possa presto essere solo un ricordo.