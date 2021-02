NOMI E COGNOMI

La Camera di commercio dell'Umbria ha completato l'istituzione dei propri organi. Dopo l'insediamento del Consiglio, che ha eletto Giorgio Mencaroni presidente, è stata nominata la Giunta camerale che rimarrà in carica fino al 2026.

Composta da sette membri più il presidente, ha previsto la presenza di quattro rappresentanti dei settori commercio, industria, artigianato e agricoltura.

«Con la nomina della prima Giunta completiamo il percorso istitutivo della prima Camera di commercio dell'Umbria» ha affermato con soddisfazione Giorgio Mencaroni.

«La Camera dell'Umbria - ha aggiunto il presidente Mencaroni - può contare su una Giunta di alto profilo, colleghi di valore ed esperienza, espressione della rappresentanza associativa del territorio. E mi sento di sottolineare che anche questa elezione si è svolta nel segno della coesione e della condivisione: elementi necessari in grado di garantire alla Camera dell'Umbria forza e autorevolezza adeguate, per dare risposte a tutte le imprese umbre, che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici della loro esistenza».

Della Giunta fanno parte, olotre al presidente Gioirgio Mencaroni, anche Chiara Pucciarini, Gianluigi Angelantoni, Mauro Franceschini, Giampaolo Farchioni, Roberto Giannangeli, Roberto Palazzetti e Carlo Di Somma.

