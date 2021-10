Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

NOMI & COGNOMI

GUALDO TADINO Franco Palazzoni è stato confermato all'unanimità presidente della sezione Cai dal nuovo consiglio eletto nell'ultima assemblea dei soci. Era subentrato nei mesi scorsi al dimissionario Mauro Tavone. Palazzoni è alla sua terza elezione. Era stato già presidente dal 2008 al 2011 e dal 2011 al 2014. L'associazione (costituita da circa 140 soci)continua sulla strada del rinnovamento, con quattro nuovi ingressi nel consiglio direttivo che è così composto: Franco Palazzoni (presidente), Daniela Anastasi (vicepresidente), Carlo Baldelli (amministratore), Mariano Cabras (responsabile sentieristica), Daniele Galiotto (responsabile Soccorso Alpino della sezione), Michele Gatti (responsabile commissione alpinismo), Pierdomenico Matarazzi (delegato al Gruppo regione e alla commissione regionale per la sentieristica), Angelo Santarelli (responsabile settimana bianca e settimana verde), Marco Scassellati (responsabile commissione escursionismo), Riccardo Serroni (responsabile comunicazione), Mauro Tavone (referente commissione Tam). Altre commissioni prevedono la presenza sia di membri del direttivo che membri esterni: attività didattica con Mauro Tavone, Daniela Anastasi e Claudio Parlanti; gestione rifugio Cai M.Maggio con Enzo Bozzi, Enrico Fiaoni, Noè Commodi; gestione dei media con Daniela Anastasi ed Antonella Recchioni. Il tesseramento verrà curato dal presidente Palazzoni e da Angelo Santarelli. Il Collegio dei Probiviri è composto da Giancarlo Garofoli, Maria Marini, Giuseppina Spigarelli. La prima incombenza per il nuovo consiglio è la programmazione dell'attività per il 2022 che tradizionalmente si traduce in circa cinquanta uscite.

Francesco Serroni