LA TESTIMONIANZA

PERUGIA «Sono un'infermiera. O meglio: sono da poco, finalmente, diventata un'infermiera». Inizia così la lucida e fiduciosa lucida testimonianza di una giovane che preferisce restare anonima. «Abbiamo avuto la fortuna, appena laureati, di poter partecipare a un Avviso pubblico che l'ASL Umbria 1 e 2 hanno indetto per reclutare personale infermieristico - racconta -. Nuove reclute a supporto del personale sanitario oramai sfibrato da 10 mesi di contrasto all'emergenza epidemiologica. Così, ad appena un mese dalla discussione della nostra tesi, io e molti dei miei colleghi neolaureati ci troviamo catapultati in un reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti affetti da Covid 19. Visita medica, tampone, un corso di due ore per l'apprendimento delle tecniche di vestizione e svestizione, e via al fronte. Oggi però sono stanca. E un po' dell'entusiasmo dell'inizio ha già lasciato il posto alla fatica e alla paura. Siamo giovani sì, e siamo motivati, ma siamo pronti a combattere in prima linea?». «Così ripenso a questa generazione di neoinfermieri e mi vengono in mente i famosi ragazzi del 99. Quei giovani che nel novembre del 1917, appena diciottenni, vennero chiamati alle armi sul Monte Grappa per la battaglia decisiva della Prima guerra mondiale. Voglio sperare che il contributo di noi giovani possa servire, oggi come allora, a sconfiggere un nemico comune. Voglio sperare che l'organizzazione e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale sia migliore di quella dell'esercito italiano nell'inverno del 1917».

© RIPRODUZIONE RISERVATA