25 Aprile 2021

IL CASO

La botta sul Nodino tirata ieri sul Messaggero dall'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche ha fatto rumore. E ha contribuito a far scendere la temperatura tra palazzo dei Priori e palazzo Donini. Gelo lungo corso Vannucci, tant'è che si racconta che i telefonini, roventi in città, su quell'asse non abbiano squillato. Segno di difficoltà di dialogo pesante su alcuni temi caldi, infrastrutture in testa. E, sembra, che a poco sia valso il vertice di qualche settimana fa proprio su Nodo e Nodino a cui avevano partecipato, con presidente Tesei e sindaco Romizi, i parlamentari di Fdi, Lega e Forza Italia.

Melasecche è stato netto e deciso, sul Nodino nessun dietrofront. Da palazzo dei Priori, invece, si mettono in fila tutto i niet rimediati dalla giunta Romizi. Per un rapporto freddino lungo corso Vannucci che preoccupa alcuni dei partiti della maggioranza che sostiene Romizi anche in chiave futura: cioè le prossime Comunali. Chiedere a Fdi e Progetto Perugia per avere conferma.

Il Nodino è la madre di tutte e tensioni, ma anche sul treno-tram treno non è che vada meglio. L'idea di una metropolitana di superficie utilizzando la ex Fcu piace alla giunta Romizi. Lo ha ricordato proprio al Messaggero, a metà marzo l'ex assessore al Trasporti Cristiana Casaioli, ora presidente della commissione Urbanistica e testimone chiave dello sfogo di Romizi quando giovedì mattina è andata in scena in commissione proprio la discussione sul Nodino. Che ha saldato sul documento presentato dal centrosinistra, maggioranza e opposizione. M5S a parte.

I bene informati raccontano che sul treno-tram da mandare sulle rotaie della Fcu arrivano segnali pro Perugia anche da qualche amministrazione dell'Altotevere. E a proposito di treni, non è un mistero che a Perugia piaccia molto(e anche a Gubbio, per esempio) l'idea di una variante al tracciato tradizionale della Orte-Falconara per dare supporto all'aeroporto San Francesco con tanto di stazione in zona. Dibattito caldo tanto più che del Recovery Plan (Missione 3) proprio quell'asse ferroviario è strategico. Anche se per Rfi fare un nuovo tracciato per allungare i tempi di percorrenza con la deviazione verso Perugia non è strategico. Ma il tema resta caldo. Mai come il Nodo-Nodino per cui è sceso in campo anche il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni. Tanto per rimarcare l'importanza dell'opera.

Luca Benedetti