10 Aprile 2021

IL CASO

Nodino, ciak si riparte. Con un mandato chiaro: valutare con Anas, viste le carte in tavola, la possibilità di cambiare la partita da 260 milioni con un progetto più utile per Perugia. Cioè la doppia rampa dell'accesso al Raccordo e la terza corsia con tanto di ipotesi di terza canna per una galleria in più. Il vertice tra Regione, Comune di Perugia, Comune di Torgiano e parlamentari perugini del centrodestra, ha detto questo. Sfumature e chiavi di lettura politiche (soprattutto in casa (Lega) a parte.

Appuntamento alle nove del mattino, distanziati a combattivi. Il vertice sul Nodino si è tenuto ieri mattina a palazzo Donini. A fare gli onori di casa la presidente della giunta regionale Donatella Tesei con l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche. Poi il sindaco di Perugia Andrea Romizi, quello di Torgiano Eridano Liberti con il vice Attilio Persia e i parlamentari perugini di Lega, Fdi e Forza Italia. Con Simone Pillon, a rigoroso metro con mascherina, anche Emanuele Prisco e Fiammetta Modena. Con Prisco il presidente del consiglio regionale, Marco Squarta.

Si sa che la bandiera del Nodino la sventola più alta di tutti l'assessore Enrico Melasecche. Ma i punti sviscerati in maniera molto franca sul tavolo istituzionale e politico, hanno rimesso molto in discussione. Praticamente tutto. Melasecche all'angolo? Interpretazione forse semplicistica. Sicuramente Melasecche mandato a studiare i meandri dei rapporti con l'Anas visto che per il Nodino non c'è un accordo di programma. Ed è vero che dopo il via libera del Cipe il nodo della cantierabilità potrebbe essere un altro nodino da sciogliere, ma basta aver le idee chiare.

Chiarissime ce le ha il piccolo Comune di Torgiano. La prossima settimana in consiglio comunale è atteso un documento unitario per dire di no al Nodino. Quello da 260 milioni di euro per il tratto Collestrada-Madonna Del Piano, tra collina da bucare, aree Sic da dribblare e una zona chiave per la produzione del vino da tutelare.

Questo non significa che quanti erano seduti al tavolo ieri non fossero favorevoli al Nodo. Il Nodino che piacerebbe, invece, è quello del secondo tratto, fino all'ex Silvestrini ma novecento milioni non ci sono. Ecco allora che si torna a ragionare, cercando di evitare fughe in avanti, di altro. Con sullo sfondo l'ampliamento del centro commerciale di Collestrada senza Ikea. Operazione che Eurocommercial vuol portare in porto, che ripartirà da zero dal punto di vista delle delibere del Comune di Perugia, ma che non aggiunge o toglie nulla alla partita del Nodino visto che il privato aspetta Anas per muoversi e ha detto sempre che il suo lo farà. Che significa, innanzitutto, mettere mano allo svincolo di Collestrada con la reza corsia in arrivo da Foligno. Rimettendo in fila idea di qualche anno fa, l'asse strategico su cui intervenire diventerebbe quello che ogni giorno (prima dei blocchi imposti dal Covid) soffre da Collestrada fino all'ingresso del Raccordo e agli svicoli per entrare a Perugia. Questa è la partita che anche la Lega avrebbe spiegato che andrebbe giocata con decisione. Senza legarsi per forza a un Nodino che alleggerirebbe di meno la pressione del traffico verso Perugia.

Luca Benedetti