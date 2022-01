Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

L'INIZIATIVA

«Riteniamo il Nodino una scelta sbagliata». Così, per ribadire contrarietà all'opera, Fiab Perugia Pedala organizza una giornata in bicicletta sui territori «che rischiano di essere irrimediabilmente feriti». L'appuntamento, il primo del 2022, è fissato per domenica 16. Fiab ribadisce il no al Nodino «per diverse ragioni, ma principalmente perché a fronte di un investimento di centinaia di migliaia di euro non porterebbe nessuno dei benefici attesi in termini di riduzione di traffico e inquinamento, soprattutto a ridosso dell'area di Ponte San Giovanni, con in più l'effetto, non secondario, di devastare un intero paesaggio». Nell'annunciare l'iniziativa sulle due ruote, Fiab, realtà presieduta da Paolo Festi, spiega che «la nostra pedalata intende far conoscere questo pezzo del nostro territorio a quanti non lo conoscono, o lo conoscono poco: toccheremo e attraverseremo borghi, luoghi e paesaggi che sono tesori naturali e artistici, incontreremo e conosceremo realtà produttive e comunità di persone che li vivono e lavorano. Un pezzo reale del cuore verde dell'Umbria, che non deve rimanere un semplice slogan promozionale, ma territorio reale da tutelare». La pedalata è aperta e accessibile a tutti, le difficoltà del percorso sono minime. Iscrizioni entro il venerdì 14 scrivendo a info@fiabperugiapedala.org oppure contattando i numeri nella locandina pubblicata nella pagina Fb di Fiab, dove sono indicate anche le quote.