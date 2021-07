Venerdì 2 Luglio 2021, 05:02

IL CASO

Un passo indietro di 15 anni per andare incontro al Nodino in attesa del Nodo. Nella lettera arriva in Regione poco dopo metà giugno, l'Anas spiega in modo chiaro che è pronta, dopo le analisi anche sui flussi di traffico, ad accelerare sul progetto definitivo confermando la soluzione del progetto preliminare approvata conla delibera del Cipe del 2006. È quella la base su cui verrà redatto il progetto definitivo del tratto Madonna del Piano- Collestrada, proseguendo nell'iter autorizzativo degli interventi strategici della Legge Obiettivo. Considerano che sono giù iniziati i sondaggi sui terreni interessati al passaggio dei sette chilometri di Nodino, il passo di Anas messo nero su bianco vale uno sprint importante.

Quella lettera diventa, inviata all'assessorato alle Infrastrutture e Trasporti della Regione e alla Direzione Generale per le strade e le autostrade del ministero dele Infrastrutture per forza di cose, il documento principe su cui verterà il vertice che si terrà lunedì mattina in Regione. Da quanto risulta al Messaggero un incontro tecnico-politico al quale dovrebbe partecipare anche Anas. Naturalmente non mancherà la presidente Donatella Tesei, neanche l'assessore Enrico Melasecche e neppure il sindaco Andrea Romizi, oltre ai rappresentati dei partiti di maggioranza del centrodestra.

È noto che a Romizi, come al sindaco di Torgiano Liberti, l'idea del Nodino non piace. Torgiano teme l'impatto ambientale sui vigneti, Perugia guarda ai benefici che ritiene maggiori sistemando l'accesso al Raccordo (nella lettera di Anas si parla anche di svincolo di Ponte San Giovanni) piuttosto che andare sul Nodino. Tenuto conto anche del riassetto di Collestrada con l'ampliamento del centro commerciale. L'assessore regionale alle Infrastrutture Melasecche punta forte sul Nodino, ma nei giorni scorsi c'è stato uno stop pubblico dalla Lega di Perugia(Pillon).

I DATI DEI COMITATI

Senza dimenticare l'azione dei Sciogliamo il Nodo, il Coordinamento di Comitati, residenti e imprese anti Nodo, Che contestano i dati Anas. Per esempio: perché le rilevazioni non vengono fatte sugli orari critici, 8-9 del mattino e 18-19 della sera? E perché non si dice che sui 220mila veicoli al giorno che girano intorno a Perugia, solo il dieci per cento è di mezzi pesanti? Insomma, numeri che contestano i numeri di Anas sottolineando ancora la necessità di non fare il Nodino.

Così il tavolo annunciato per lunedì diventa uno snodo chiave.

