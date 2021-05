3 Maggio 2021

«Vogliamo che si trovino delle soluzioni alternative». Tanti ieri i partecipanti alle manifestazioni organizzate da Sciogliamo il Nodo, nato come coordinamento di comitati, di imprese, famiglie e di oltre venti associazioni contrari alla realizzazione del Nodino. Le iniziative si sono svolte nella zona di Madonna del Piano e di Collestrada. «Portare cemento significa portare altre macchine», ha detto Simonetta Cianetti, presidente del comitato Salviamo Collestrada che ha raccolto online circa 5mila firme per dire no al Nodino. «Noi diciamo no a questo progetto, ma non siamo un comitato del no a prescindere, ci sono altre alternative. Questa non è la scelta giusta, siamo stati i primi a difendere il nostro borgo e il bosco», ha aggiunto Luciana Renini, presidente associazione colle della strada.

Italia Nostra in alternativa a Nodino spinge sul TramTreno. Proposto un percorso cittadino da 3,7 chilometri, fra Sant'Anna e Fontivegge, da coprire in 12 minuti, con 8 fermate: Sant'Anna, piazza Partigiani, minimetrò Cupa, viale Pellini, zona Liotti, porta Conca, San Galigano, minimetrò Case Bruciate, Fontivegge per collegarsi alla rete ferroviaria statale per la ricarica. Un sistema a basso impatto ambientale, velocità di punta 50 chilometri orari. Il presidente Luigi Fressoia, sui costi, spiega che «il TramTreno perugino costa 254 milioni, però assorbendo la Fcu, i treni locali Fs e parte dei pullman consente un risparmio annuo di circa 30 milioni sul costo attuale del Tpl, circa 110 milioni all'anno». Per il Fai, il «rischi che venga deturpato un territorio molto delicato e di grande valore ambientale desta grande preoccupazione».