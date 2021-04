13 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Il sindaco di Torgiano, Eridano Liberti, ci va giù netto: «Quel progetto non ci piace. Per noi sono solo nove chilometri di danni». I nove chilometri sono quelli che il Nodino dovrà percorre dentro al territorio comunale della città del vino. E il pugno all'agricoltura e al simbolo di Torgiano, il vino.

Oggi il consiglio comunale di Torgiano (ore 18) affronterà il tema. Con un parte della seduta aperta ad Anas e Comitati e un'altra politica. Si annuncia un documento anti Nodino che va nella direzione delle parole del sindaco. E i buoni informati dicono che il no può arrivare da tutte le componenti consiliari.

Con lo stesso dubbio, qualche giorno fa, si sono confrontati in videoconferenza anche i gruppi consiliari del centrodestra al Comune di Perugia. Vertice di maggioranza a cui, tra gli altri, hanno partecipato il sindaco Andrea Romizi e l'assessore all'Urbanistica, Margherita Scoccia. E anche in quella occasione sono arrivate una valanga di perplessità dal progetto da oltre 230 milioni di euro che dovrà cambiare il destino della viabilità tra Collestrada e Madonna del Piano. Dubbi e perplessità in tasca con cui Romizi è poi andato al vertice di venerdì scorso con la presidente della Regione Donatella Tesei, l'assessore alle Infrastrutture Enrico Melasecche, lo stesso Liberti e i parlamentari di Lega, Forza Italia e Fdi. Quell'occasione è servita per aprire un ripensamento sul progetto a favore di seconda rampa e terza corsia. Ma il tempo stringe per chi vuole cambiare le carte in tavola. L'associazione temporanea di imprese che sta progettando il Nodino, secondo i bene informati, dovrebbe arrivare a uno stato avanzato dei lavori(sono in fase di avvio i sondaggi) entro l'estate, tra giugno e luglio. Ecco perché per mettere mano a une eventuale revisione del progetto ci sono al massimo un paio di mesi.

Intanto sul Nodino si muove il gruppo in consiglio regionale del Partito democratico che annuncia la presentazione di una mozione analoga a quella già presentata dal gruppo Pd al Comune a Perugia, per chiedere di «valutare soluzioni alternative per la viabilità di Collestrada rispetto ad un progetto fortemente impattante che, tra l'altro, non risolverebbe i problemi di traffico se non nella percentuale irrisoria del 15 per cento».

Luca Benedetti