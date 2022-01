Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:02

MOBILITAZIONE

Ha superato quota 10mila firme la petizione Salviamo bosco, collina e borgo medievale di Collestrada, promossa online nella piattaforma Change.org per dire no all'infrastruttura. «Questo risultato è una risposta reale, straordinaria ad uno dei segnali di pericolo acceso per contrastare la scelta progettuale del Nodino di Perugia non rispettosa delle normative europee di difesa ambientale». In una nota, Comitato Salviamo Collestrada e il Coordinamento Scogliamo il Nodo di Perugia, sottolineano di essere «contro la soluzione proposta per risolvere questo problema ed a favore di una soluzione intelligente, facilmente e velocemente attuabile, rispettosa del contesto e meno costosa». Per le due realtà il Nodino porterebbe a risparmiare «a fine lavori e cioè forse tra 10 anni, solamente il 13% del traffico». Oltre diecimila persone hanno letto e sottoscritto la petizione «per dare il proprio contributo alla salvaguardia dei nostri tesori materiali e immateriali, per i quali il mondo ci conosce, ci rispetta, ci cerca e ci viene a trovare. Se il progetto, che Anas e alcuni politici vorrebbero riesumare, dovesse essere perseguito quel mondo che ci ha conosciuto ed apprezzato, molto probabilmente troverebbe una grossa cicatrice di cemento, falde acquifere danneggiate, alberi trapiantati al posto di alberi secolari. Ma anche lo stesso traffico, lo stesso inquinamento e lo stesso rumore».