28 Marzo 2021

LA STORIA

Quella di Sabrina, Demetrio e i loro figli, è una delle piccole grandi storie che si nasconde dietro ad Art Bonus. Questa coppia ha creduto nel valore della filantropia, preferendo restituire alla città un bene storico nel suo antico splendore, ad un qualsiasi altro regalo di nozze. Nel 2017, hanno risposto all'appello della Chiamata alle arti di Art Bonus, finanziando il restauro del Pozzo del Castellano, donando 16.000 euro. Demetrio e Sabrina fanno parte di un piccolo grande esercito di mecenati che dal 2014 sta salvando tanti beni della città , dimostrando amore ed altruismo verso la storia di una città ricchissima di beni storici spesso bisognosi della cura di generosi cittadini. Art Bonus, va ricordato, consente un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano, contribuendo materialmente e moralmente a salvaguardare dell'Italia di domani.

Ieri, nonostante le restrizioni, si è comunque e giustamente svolta una piccola cerimonia di inaugurazione per poter doverosamente ringraziare i mecenati e mostrare il bene restaurato alla città, alla Presenza del sindaco Andrea Romizi, dell'assessore ai Lavori Pubblici Otello Numerini, della consigliera con delega all'Artbonus Fotini Giustozzi, lo staff di Art Bonus Perugia, e Padre Alberto Viganò. Il pozzo del Castellano risale al Quattrocento, quando il Maestro generale dell'Ordine Domenicano, appartenente alla ricca famiglia perugina dei Mansueti, decide di regalare alla sua città natia il contributo alla realizzazione del Pozzo insieme a quello di piazza Giordano Bruno, sempre nelle adiacenze del complesso di San Domenico. Da anni versava in grave stato di deterioramento, l'intervento - come hanno spiegato il direttore lavori Stefano Barcaccia e il rappresentante della Coo.Be.C. Cooperativa beni Culturali Soc. Coop di Spoleto, Bernardino Sperandio - è consistito nella ripulitura delle componenti in travertino e in pietra calcarea del pozzo, caratterizzate dall'annerimento tipico da polveri e smog, nella stuccatura delle fessurazioni causate dall'esposizione agli agenti atmosferici, quindi nel restauro di un riquadro in travertino mancante e nella complessiva disinfezione del manufatto per evitare il riformarsi di eventuali patine biologiche.

Francesca Duranti