Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

Niente Reddito d'emergenza, e danno in escandescenze arrivando a minacciare le impiegate delle Poste. È successo ieri in via Mario Angeloni: protagonisti due nigeriani che, aiutati da altri due amici, hanno creato non poche difficoltà all'interno dell'ufficio postale e reso necessario l'intervento degli agenti della squadra volante per riportare la situazione alla calma. Operazione nonfacilissima, dal momento che la rabbia dei quattro si è spostata sugli agenti costretti a faticare parecchio per bloccarli mentre tentavano di prenderli a calci. Tutti e quattro sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio, ma a uno è andata peggio: dai controlli dei poliziotti è infatti risultato inottemperante a un decreto di espulsione e dunque portato a un centro per l'espulsione.

A Ponte San Giovanni, i carabinieri hanno localizzato e portato in carcere un 45enne tunisino che deve scontare cinque anni e undici mesi di reclusione per reati legati allo spaccio e commessi tra 2002 e 2006. Oltre a pagare una multa di dodicimila euro.

Da Perugia a Città di Castello, dove la polizia ha eseguito due carcerazioni di persone che avevano chiesto e cui erano state concesse misure altenrative alla detenzione in carcere ma che sono state abbondantemente violate.