13 Maggio 2021

IL CASO

GUBBIO La settimana più lunga e difficile per la festa dei Ceri senza festa, per il secondo anno. Nel 2020 la metabolizzazione della rinuncia al 15 maggio divenne inevitabile nel loockdown, mentre ora è più complicato farsene una ragione per l'impotenza di questi mesi passati a inseguire il Coronavirus. Gli sfoghi vanno in tante direzioni, da internet alle chat dove corrono le emozioni intrappolate nella tristezza.

Per ora il sindaco Filippo Mario Stirati pensa a gestire l'immediato, predicando sobrietà ed essenzialità: ha varato l'ordinanza per domani e sabato, disponendo il divieto di vendita di alcoolici. La città sarà presidiata dalle forze dell'ordine, con vie e piazze accessibili ma rispettando il distanziamento, l'uso della mascherina e il veto sugli assembramenti. Confermato il programma religioso e la tre giorni nel segno del Campanone.

«Avevamo scelto di trascorrere lo scorso 15 maggio in silenzio e intimità - ha scritto Fabio Uccellani, Capodieci di San Giorgio, ai suoi ceraioli - per poter esplodere di gioia adesso. Purtroppo la pandemia ci ha tolto tutto un'altra volta». Si riapre il discorso per un'edizione straordinaria nel 2021, con la testa all'11 settembre ricorrenza della Traslazione. «Da quanto sembra si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel - riflette Uccellani - , per un'eventuale festa a settembre passato questo mese se le cose continueranno a migliorare saremo chiamati a esprimere una nostra opinione per i Ceri in una data diversa senza restrizioni eclatanti». Gli altri due Capodieci Alessandro Nicchi di Sant'Ubaldo e Andrea Tomassini di Sant'Antonio sono favorevoli e l'hanno già esternato anche al tavolo dei Ceri, mentre i Capitani Eric Nicchi e Paolo Procacci sono contrari e sono pronti a rinunciare al ruolo. Uccellani esorta i sangiorgiari: «Noi dovremo far capire la nostra volontà, in modo tale che se tutto il popolo eugubino sarà favorevole e gli organi competenti ci daranno le autorizzazioni, tutta la macchina organizzativa potrà iniziare a lavorare sapendo di avere l'appoggio di tutti».

Massimo Boccucci