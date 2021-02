IL CASO

A un certo punto c'è anche chi ha messo gli sci di fondo. Inconsapevolmente ripreso dal video fatto da un automobilista e poi finito sui social (nella foto sotto)diventando virale: il soffice strato di neve sotto cui si è risvegliata Perugia ieri mattina è stato accolto come una festa dalla stragrande maggioranza dei cittadini.

Un sorriso in questi giorni durisimi di zona rossa, il tempo di mettersi una giacca a vento e i guanti e uscire a giocare sulla neve. In centro come in periferia.

La gioia per la neve non ha però coperto i vari disagi che il passaggio del maltempo ha avuto in particolare sulla città. Qualche complicazione è stata registrata dai vigili del fuoco a Perugia. La neve e il vento hanno fatto cadere dei rami sulle strade. E alcune via del centro sono state chiuse in via precuazionale. Si tratta di Via Bartolo, via Fonti Coperte, via Marzia e nella zona di Prepo.

A fine giorna, il bilancio parla di un centinaio di emergenze a Perugia e provincia causate soprattutto dalla caduta di alberi e grossi rami sulle strade e sulle auto in sosta. Alberi e rami dal peso notevolmente ingrossato a causa della neve caduta. Secondo qaunto si apprende, oltre il settanta per cento di questi interventi si sarebbe registrato proprio a Perugia, tra centro storico e periferia.

La conseguenza è stata quella di numerose auto rimaste danneggiate proprio a causa della neve. Fortunatamente non si registrano situazioni particolarmente gravi per quanto riguarda incidenti dovuti proprio dalla maggiore difficoltà lungo le strade.

Da Perugia alla provincia. Numerosi interventi causa maltempo per la squadra di Gaifana

piante pericolanti in località Roveto di Gualdo Tadino. Diverse recuperi autovettura in località Fossato di vico e Sigillo. A Sigillo una autovettura finita fuori strada con la guardia medica all'interno. La dottoressa è stata soccorsa e accompagnata con i mezzi dei vigili del fuoco a effettuare una visita urgente ad un paziente al Purello.

Inoltre in seguito alla chiamata del sindaco di Fossato la squadra di Gaifana è intervenuta per la rimozione della neve sui tetti nel centro storico di fossato che minacciava la caduta sulla sede stradale.Nella notte tra venerdì e sabato una squadra della centrale è intervenuta con la gru per trainare un camion in difficoltà tra il bivio di Preggio e Umbertide,

Michele Milletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA