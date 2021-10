Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

VOGLIA DI STUPIRE

Più di una bufala. Svelato il mistero del trasferimento della Fontana del Nettuno dai giardinetti Moretti Caselli ad Arezzo, ora nel Borgo Bello ritorna la quiete. La tempesta è quella che ha preoccupato e mobilitato i residenti alla notizia dell'acquisizione del monumento da parte della fondazione Rismini. E nella notte è anche spuntato un cantiere. A spiegare tutto i ragazzi dell'edicola 518 che, animatori e scuotitori di animi, hanno organizzato un'assemblea pubblica con gli esponenti della fondazione Alfredo Rismini. Ed è così che al suono di giù le mani dal Nettuno sono intervenuti alcuni membri del comitato in difesa della fontana. E sono stati propri gli eredi della fondazione a spiegare il tutto. O meglio, ad abbassare la maschera. I due, Francesca Gotti e Giovanni Galanello, altro non sono che i due vincitori della call of artists alla ricerca di progetto capace di creare sinergia e dialogo. Detto fatto: la performance artistica è quella del La Sparizione, che simula la notizia di un'acquisizione da parte di una fondazione privata. «Queste iniziative permettono di evitare di diventare alieni nella nostra città dice uno dei partecipanti all'assemblea ieri - non importa se questa fontana sia bella o non bella, non conta il suo valore, ormai è identitaria». Tutto è bene quel che finisce bene.

Cristiana Mapelli