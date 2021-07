Sabato 31 Luglio 2021, 05:01

IL PUNTO

Una sola piccola buona novità per il Comune sul fronte della vendita dei beni di proprietà. Nella vetrina del Pavi, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, rimangono i gioielli principali. Cioè quelli inseriti da lungo tempo e dal valore economico (in un caso anche storico) più importante. In uscita c'è infatti solamente un bene.

È il risultato dell'esperimento di asta pubblica che il Comune ha fatto per sette beni inseriti nel piano alienazioni. Piano che, conti alla mano, potrebbe fruttare a palazzo dei Priori un bel po', ma se da una parte il totale del valore base dei beni sfiora i 6 milioni di euro (5.809.000 per l'esattezza), c'è stata una sola mano alzata all'asta, per un bene della fascia più bassa in termini di ricavi. Come spiega una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Acquisti e patrimonio del Comune, è stata presentata una sola offerta relativa al lotto numero 2, che corrisponde ad un piccolo fabbricato con corte a San Martino in Campo.

Il valore? Il prezzo base indicato nel Pavi è di 12.100 euro (aggiudicato per 18.100 euro). Una cifra ben diversa dai quei gioielli rimasti in vetrina e presenti oramai da tempo. Guardando ai beni che sono rimasti al loro posto, cioè nella lista di quelli da alienare, su tutti c'è il maxi terreno di Lidarno.

Da lunghissimo tempo nel Pavi, per tentare di venderlo vennero inserite anche nuove destinazioni d'uso, ma nemmeno una discesa del costo negli anni ha portato alla svolta.

Il comparto edificabile (zona per attività produttiva nell'attuale piano regolatore), per cui in passato ci sono state anche manifestazioni di interesse, misura 137.275 metri quadrati ed ha un prezzo base di 3.864.000 euro (all'inizio erano più di quattro). La partita vede ancora in campo anche la porzione di palazzo Rossi Scotti in piazza Biordo Michelotti. È l'altra perla per valore economico e pure storico, perché l'immobile è stato dichiarato di interesse culturale dalla direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Umbria. Il lotto (il numero uno nella lista del Pavi), vale 1.350.000 euro.

Anche per questo nessuna offerta e la proprietà rimane a palazzo dei Priori. Resta incerto il futuro anche per i tre annessi ex rurali, con piccola corte esclusiva, a Collestrada per un valore di 35mila euro; poi c'è l'ex sede della polizia locale di Elce, in via Antinori, fabbricato con piccola corte pertinenziale dal valore di 280mila euro.

E ancora un terreno edificabile a Lacugnana, in via delle Olimpiadi dal valore di 256mila euro e un'area di 580 metri quadrati in via Pellas (12mila euro). Nell'esperimento d'asta voluto dal Comune, per tutti questi, nessuno ha alzato la mano e la vetrina dei beni da vendere, con una sola uscita, rimane praticamente piena.

Riccardo Gasperini

