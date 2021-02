© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOTTA AL VIRUSUn'attività di testing e monitoraggio attivo dedicata agli studenti di tutte le scuole, partita con quelli delle superiori e poi estesa a medie, elementari, materne e asili nido, per rendere la scuola un luogo sicuro.Così le farmacie pubbliche regionali, che nel comune di Perugia hanno in Afas il proprio punto di riferimento, restano in prima linea nell'emergenza sanitaria. I tamponi per gli alunni, nonché per il personale docente e Ata, sono gratuiti ed effettuati su prenotazione. «Abbiamo aderito a questa iniziativa - spiega Antonio D'Acunto, presidente di Afas e coordinatore regionale di Assofarm - perché ci sembrava giusto e doveroso raccogliere la richiesta di collaborazione da parte delle istituzioni, Regione Umbria e Comune di Perugia, contribuendo in questa fase delicatissima a un rientro in classe in sicurezza. Sono convinto che il ruolo di farmacia sociale passi soprattutto da questo tipo di approccio».L'obiettivo dell'iniziativa, in una fase in cui la guardia resta alta a causa delle varianti del SarsCov2, è dare vita a un monitoraggio costante sul target di popolazione interessato dallo screening. L'attività è svolta attraverso test antigenici nasali rapidi il cui esito è restituito nel giro di 15 minuti. Il servizio riservato agli studenti, invece, è stato organizzato insieme alla Croce Rossa prevedendo l'istituzione di unità mobili nelle diverse città dell'Umbria.Afas, inoltre, si occupa di inviare il camper mobile, o altra unità, nelle località dove gestisce le farmacie per conto dei Comuni, ovvero San Feliciano di Magione, Todi e Città della Pieve, nel caso in cui si ravvisi la necessità e vi sia una richiesta in tale direzione. A Perugia tutte le 14 farmacie che fanno capo ad Afas continuano a raccogliere le prenotazioni. Va inoltre precisato che il risultato del tampone processato con test antigenico, una volta rilevato, viene inserito nel sistema informatico interno in uso alle farmacie, anche ai fini di tracciamento.Non solo scuole. Un altro passo per mettersi a disposizione della comunità arriva anche dal servizio tamponi antigenici rapidi per tutti i cittadini, attivato su prenotazione a costo calmierato.Basta chiamare la propria farmacia Afas di riferimento per prendere appuntamento, tenendo conto che giorni e orari possono essere soggetti a modifiche pertanto è sempre utile informarsi in merito al momento della prenotazione.© RIPRODUZIONE RISERVATA