Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

Nel trambusto quotidiano siamo immersi in una sorta di giungla urbana nella quale diventiamo tutti un po' selvaggi. Da tale immagine ha preso forma il nuovo singolo della cantante perugina Laura Welle, al secolo Laura Bazzucchi, in uscita il 15 luglio su tutte le piattaforme digitali e intitolato, appunto, Wild.

Un lavoro dal respiro internazionale, per ora top secret (è possibile solo prenotare l'ascolto su Spotify), che non a caso ha preso forma dalla collaborazione col producer spagnolo Pablo Suárez in arte Kiddest. «Mi ha contattata dopo aver ascoltato I Need, il singolo pubblicato a marzo dalla Blanco Y Negro, etichetta spagnola con la quale ha pubblicato la sua musica», racconta Laura. «Un brano che ha registrato molti consensi da tutto il mondo e grazie al quale ho avviato nuove collaborazioni».

Senza dimenticare il riscontro social: I Need è infatti stata condivisa da alcuni tiktoker i cui video hanno totalizzato oltre 30mila visualizzazioni. Tornando a Wild, a livello musicale lo stile presenta echi orientaleggianti che, a proposito della frenesia quotidiana, invita a prendere la vita con più tranquillità. «Kiddest mi ha inviato la bozza della futura base strumentale e da subito ho amato il mood del pezzo», rivela Laura. «Il testo parla di come nella società occidentale ci si senta sotto pressione e con la paura di non riuscire a soddisfare le aspettative degli altri. Questo però non deve farci perdere di vista i nostri obiettivi che possono essere raggiunti solo con impegno, dedizione e tenacia. E la base orientaleggiante ci ricorda allo stesso tempo di adottare un approccio molto più zen, privo di ansie e preoccupazioni».

Proprio il tran tran quotidiano è richiamato dalla cover art del singolo, con le foglie che rivestono un significato particolare: «Rappresentano un glitch spiega Laura termine che in elettronica indica un errore, la visione distorta e l'approccio sbagliato che abbiamo delle cose». Fa. Nu.