IL RACCONTO

Nel salotto cittadino è grigio il primo lunedì in zona rossa, come l'intera provincia e sei comuni del Ternano, per fronteggiare l'emergenza Covid e le sue varianti.

Zona rossa significa scuola e negozi chiusi, bar e ristoranti solo per l'asporto, tutti a casa in smart working e didattica da remoto.

Nonostante tutto, Olivia non ha rinunciato a festeggiare il carnevale rubato dal virus invisibile. Insieme alla mamma Nadia, la bimba ha sfilato per la città vecchia travestita da principessa, rivendicando la spensieratezza e il diritto al divertimento in una grigia e deserta piazza IV Novembre.

CAFFÈ D'ASPORTO

In centro, nonostante i bar e i ristoranti possano fare il take-away, sono in pochi ad aver aperto l'attività. Davanti a quei pochi in servizio, si sono formate mini e veloci file. «Ci viene richiesto un nuovo grande sacrificio» raccontano alcuni cittadini in attesa dell'espresso macchiato - . Dopo tutti quelli che abbiamo già fatto, speriamo che adesso serva davvero a qualcosa». Le piazze cittadine sono tornate nuovamente nel silenzio. Negozi quasi tutti chiusi, tranne qualche catena con il codice Ateco autorizzato. C'è anche chi domenica, in vista dei quindici giorni di stop forzato, hanno preferito tenere aperto il negozio e incassare qualcosa in più.

IN CERCA DI MUSICA

In questi giorni sono stati in molti piacevolmente colpiti dalla scritta Mi manchi come un concerto realizzata dall'artista livornese Gabriele Milani come gesto di vicinanza e tributo al mondo dei lavoratori. Così Edoardo Guarducci di Atmo, ha contattato l'autore proponendogli di prenotare uno spazio pubblicitario di 6x3 dove affiggere legalmente la stessa immagine senza loghi. Da ieri il poster fa bella mostra di sé in una trafficatissima via Cortonese, già luogo dedito alla street art, ed è stato fotografato da Karen Righi.

CONTROLLI

La Municipale ha accertato sei violazioni: una al centro commerciale di Collestrada nei confronti di una persona che veniva da Foligno e cinque in un autogrill della zona che viaggiavano insieme, uno addirittura proveniente da fuori regione. Controllati quattordici veicoli e attività commerciali controllati ma senza sanzioni. I centralini della Municipale sono stati presi d'assalto dai cittadini in preda ai dubbi sul tema degli spostamenti.

Cristiana Mapelli

