Nel rispetto delle norme sanitarie per prevenire il contagio da Covid-19, si è svolta ieri a Casa San Vincenzo la 43esima Giornata per la Vita indetta annualmente dalla Cei. Si è tenuto un incontro in streaming sul tema della Giornata: Libertà e Vita. Sono intervenuti i coniugi Roberta e Luca Convito, responsabili dell'Ufficio diocesano per la pastorale familiare, la professoressa Assuntina Morresi, presidente del Movimento per la Vita dell'Umbria, il medico Stefano Cusco, direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale della salute e membro della sezione perugina dell'Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, suor Giuliana e suor Maria Luisa, delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paola, la congregazione religiosa che gestisce la Casa.

Casa San Vincenzo ha accolto in 25 anni più di 1.200 persone di cui un quarto minori. Attualmente possono essere ospitate non più di dieci persone per un medio-lungo soggiorno, il tempo necessario per essere aiutate a ricostruirsi una vita seguendo un progetto personalizzato a seconda se le ospiti sono studentesse, lavoratrici o in cerca di occupazione. Si accede dopo essersi recate al Centro di Ascolto diocesano della Caritas. «È un luogo di cura alla vita, nel custodirla, accoglierla, accompagnarla fin dal primo momento in cui una ospite varca la porta».

