14 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA PARTITA

Negozi di vicinato considerati come supermercati o, addirittura, dei centri commerciali. Scoppia la polemica all'alba della nuova ordinanza firmata della presidente della giunta regionale Donatella Tesei che, fino al 5 aprile, obbliga la chiusura il sabato dopo le 14 e la domenica a tutti i negozi le attività di media e grandi strutture. Ovvero tutti quei negozi son superfici di vendita superiore a 250 metri quadrati fino a 1.500 metri quadrati. Eccezione fatta per farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie e tabacchi.

Il centro storico si salva solo in parte perché la maggior parte delle attività commerciali dispongono di pochi metri quadrati. Nell'acropoli l'ordinanza ha toccato due negozi di corso Vannucci. «E' l'assurdità di una legge regionale spiega Giuseppe Capaccioni titolare del negozio Andre che arriva a 400 metri quadrati circa - . Nel 2021 queste metrature sono considerate normali. Capisco il rischio di assembramenti ma, seguendo tutte le cautele e le precauzioni che ci sono state imposte per contenere la diffusione del Covid, non possono metterci al pari dei negozi di metrature ampiamente superiori a 1.500 metri». Chiusura il sabato pomeriggio e la domenica anche per la Benetton in piazza della Repubblica.

Se nell'acropoli l'emergenza è limitata solo ad alcune attività commerciali, il vero bagno di sangue è in periferia dove la maggior parte dei negozi, anche quelli che non si trovano nei centri commerciali, raggiungono facilmente le metrature presa in considerazione dall'ordinanza regionale. E poi ci sono le chiusure a metà. Come ad esempio per la stessa insegna Coni Sport dove il negozio in via Maestà delle Volte è aperto a pubblico, mentre quello in via Settevalli è chiuso nel fine settimana. «E' difficile stare dietro a tutte queste ordinanze spiegano dallo store dell'acropoli -. Non è facile comunicarle e spiegarle ai nostri clienti. Infatti oggi (ieri ndr) sono arrivate più telefonate da acquirenti affezionati che, in attesa davanti al negozio di via Settevalli, ci chiedevano come mai ancora non avessimo aperto». Serrande abbassate anche nelle attività della zona dello Stadio. Non solo abbigliamento. Comunicazioni di chiusura che arrivano un po' da tutto il territorio e che tocca trasversalmente diversi tipo di attività commerciali. Come a Ponte San Giovanni dove il negozio dell'usato, modernariato e oggetti da collezione, sui propri canali social ha informato della chiusura dalle ore 14 per poi tornare ad aprire domani.

Cristiana Mapelli