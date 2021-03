6 Marzo 2021

LA STRETTA

Raffica di controlli in tutta la provincia, ed in particolare a Perugia, per il rispetto delle norme anti Covid che vanno dal distanziamento sociale, all'utilizzo della mascherina passando per il rispetto della capienza dei locali e degli orari di apertura.

La polizia municipale, ad esito dei controlli svolti nelle scorse ore, con particolare attenzione alla fascia serale, da una pattuglia che ha svolto compiti di polizia commerciale ha verificato diverse violazioni e sanzionato una ventina di persone.

Ad aprire l'elenco l'accertamento a carico di una attività commerciale in via della Ferrovia dove gli agenti hanno accertato la presenza di un numero di clienti superiori a quanto consentito dalla superficie del locale che ne permette 8. Inoltre la titolare è stata trovata senza mascherina. Stessa situazione in via del Macello dove i clienti presenti era in numero superiore ai 7 consentiti dalle dimensioni dello stabile e qui, oltre alla titolare è stata trovata senza mascherina anche la dipendente. Un ulteriore accertamento ha interessato altra attività commerciale che si trova in via del Lavoro al cui interno c'erano quattro clienti che consumavano cibi e bevande e che all'arrivo della pattuglia si sono allontanati. Tutte situazioni, queste, che rientrano nell'alveo delle violazioni in materia di norme anti Covid che, oltre alla sanzione da 400 euro a carico di avventori e titolari contemplano anche la potenziale chiusura della singola attività per 5 giorni. Per capire l'andamento dei controlli a livello provinciale basta verificare i dati analizzati dalla Prefettura di Perugia riferiti all'intero territorio provinciale. Nella giornata del 4 marzo sono state 412 le persone controllate e per 18 di queste è scattata la sanzione. Le verifiche in 90 attività commerciali hanno invece segnalato importanti elementi di regolarità. Il giorno precedente, il 3 marzo, i controllati erano stati 468 con 8 sanzioni mentre le attività commerciali 120 e anche in questo caso sono risultate tutte regolari. Il due marzo sono state invece 7 le sanzioni rispetto a 554 controllati mentre il primo giorno di marzo ci sono state quindi sanzioni su 546 persone sottoposte a verifiche. Nei primi 4 giorni di marzo emerge una particolare regolarità nel rispetto delle norme da parte delle attività o esercizi controllati che, nell'arto di 96 ore, sono stati in totale 595.

Giovanni Camirri