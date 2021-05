20 Maggio 2021

Il Comune si muove ancora per aiutare commercianti, artigiani e associazioni assegnatari di immobili di proprietà dell'ente, in difficoltà per l'onda lunga delle limitazioni legate al Covid. Ieri la giunta, su proposta dell'assessore Cristina Bertinelli (Bilancio) ha disposto ulteriori misure. Nel caso in cui risultino non corrisposti canoni di concessione o locazione nel periodo 1 febbraio 2020 30 giugno 2021 da parte di conduttori di immobili con destinazione commerciale, è consentita «la non attivazione della procedura di revoca della concessione» e si prevede «possibilità di scelta da parte dei locatari/concessionari, entro i termini che verranno comunicati dall'ufficio competente, di corrispondere i canoni in unica rata entro un mese dal termine del periodo emergenziale, ovvero a mezzo pagamento rateale». Il pacchetto di misure prevede anche l'esenzione del pagamento dagli interessi e, per le associazioni che «la morosità maturata nel periodo emergenziale nel pagamento del contributo, non comporti la revoca dall'assegnazione e di consentire la rateazione del debito in 20 rate, senza interessi». Bertinelli spiega che «abbiamo deciso di attivare queste ulteriori misure per confermare il nostro sostegno alle attività commerciali, artigianali ed associative, la cui attività è stata fortemente contratta».