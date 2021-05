29 Maggio 2021

IL CASO

È uno scenario ben poco rassicurante quello che emerge dai lavori dell'Osservatorio regionale sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Umbria dopo la seduta di ieri. C'è una base che diventa un dato di fatto incontrovertibile. Le indagini sull'asse Calabria-Umbria e le sentenze dei giorni scorsi stanno lì a dimostrarlo.

A descrivere il quadro che si sta delineando è stato il presidente di Libera, Walter Cardinali, che ha citato le preoccupanti evidenze investigative emerse dal processo Infectio Malapianta, conclusosi nei giorni scorsi a Catanzaro con pesanti condanne, ancora più significative per il rito abbreviato da cui sono scaturite. Un procedimento che ha evidenziato le diverse tipologie di reato che collocano il territorio umbro e la città di Perugia nella dimensione specifica organizzativa tra i gruppi criminali di ndrangheta negli anni presi in esame dal procedimento giudiziario: associazione mafiosa, estorsione, minacce aggravate, traffico d'armi da guerra. Cardinali ha manifestato a chiare lettere che la sua preoccupazione è tanto maggiore per l'atmosfera di acquiescenza che sembra dominare il capoluogo di regione, con le categorie sociali e imprenditoriali davanti ad un rafforzamento della presenza ndranghetista, confermata anche dai processi in corso davanti al Tribunale di Perugia. A lui hanno fatto eco le parole di Massimo Brazzi, avvocato del Comune di Perugia costituitosi parte civile nel processo Infectio e ascoltato ieri dall'Osservatorio: C'è una simmetria inquietante tra Cutro a Perugia dopo la decisione del Tribunale catanzarese di prevedere un risarcimento di 30mila euro a ognuna delle due amministrazioni comunali per danno d'immagine». Brazzi ha ulteriormente allargato la panoramica dei segnali particolarmente inquietanti che emergono dalle carte dei vari processi, compreso quello denominato Core business: dalle oltre dieci mila pagine di documenti e intercettazioni attualmente allo studio emergono diversi tentativi di contatto con appartenenti alla classe politica locale. Un momento importante che rafforza la scelta intrapresa dall'Osservatorio di lavorare in quei settori che- come evidenziato dalla inchieste- risultano sempre più vulnerabili al potere ndranghetista. Tra le scelte portate avanti, l'elaborazione della Carta del cratere con la decisione condivisa di tenere la prossima seduta dell'Osservatorio a Norcia, con le rappresentanze del territorio. L'obiettivo è quello di lavorare, è detto in una nota diffusa ieri pomeriggio dall'Osservatorio, nel rispetto di punti di vista e prospettive differenti, sulle questioni legate agli appalti, alla sostenibilità nei cantieri, alla sicurezza e trasparenza nei luoghi di lavoro.