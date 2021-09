Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI Nella polemica che si è alimentata sulla raccolta fondi fatta tra Todi e Marsciano per l'acquisto di autorespiratori necessari all'ospedale di Pantalla, per assistere i ricoverati Covid, si inserisce anche la Cisl che parla per bocca di Valerio Natili, coordinatore per dell'Area sindacale territoriale del perugino che, retoricamente chiede quale sia il futuro dell'ospedale. La domanda la pone alla luce degli atti dai quali, secondo lui, non risulterebbe alcuna determina o decisione politica che dia seguito alle promesse fatte dalla maggioranza di governo della Regione e della città. Natili poi passa ad un secondo interrogativo: «C'è la raccolta fondi, lanciata in piena pandemia che é stata certamente un successo, ma perché nessuno intende intestarsi il merito di essere riuscito a sensibilizzare la cittadinanza su questo tema? Alla sindaca di Marsciano, che chiedeva informazioni sull'esito di tale raccolta, nessuno ha ancora dato risposta, così come alle interpellanze dei gruppi di minoranza tuderti». E conclude: «Sempre più cittadini si interrogano sul perché la raccolta fondi non abbia apportato i miglioramenti sperati all'Ospedale di Pantalla e all'intera Media Valle del Tevere».

Luigi Foglietti

