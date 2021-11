Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La data rappresenta un formale riconoscimento dei diritti di bambini e ragazzi, nonché la celebrazione dell'adozione della Convenzione grazie alla quale in quasi tutti i paesi del mondo i bambini non solo godono dei diritti fondamentali ma vengono anche protetti e tutelati.

«È compito delle istituzioni tenere costantemente acceso il faro perché tali diritti vengano rispettati ed offrire alle bambine e ai bambini servizi ed opportunità per una serena crescita». È con questo spirito che il Comune di Perugia, in particolare con l'assessorato alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, l'assessorato alle politiche sociali e l'assessorato alla cultura, hanno organizzato iniziative ed eventi per tutto il mese di novembre.

Dopo il seminario di apertura delle celebrazioni, andato in scena il 15 novembre alla sala dei Notari sul tema cura e diritto, rivolto a formatori e supervisori pedagogici, il clou si avrà oggi con due eventi di educativa territoriale gestiti in collaborazione dalla Cooperativa Nuova Dimensione, Asad Società Cooperativa Sociale, ANSPI, Perugia Polis Cooperativa Sociale, Luoghi Comuni, Psiquadro, POST, Museo della Scienza Perugia, nell'ambito del Programma di Agenda Urbana.

Il primo intitolato Essere bambini è un evento gratuito per bambini/e dai 3 ai 10 anni accompagnati da un adulto (non è necessaria la prenotazione) presso il Parco Sant'Anna a Fontivegge (info Sara: 339 7503115 solo whatsapp).

Il secondo evento Giocare è un diritto, gratuito, rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 10 anni accompagnati/e da un adulto (non è necessaria la prenotazione. Ingresso per maggiorenni con green pass) presso La Piramide in Via Armando Diaz, 60 a Madonna Alta dalle ore 15:30 (info Benedetta: 380 1445249).

Da Perugia a Magione. La Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj aderisce alle iniziative della manifestazione nazionale Nati per leggere in programma dal 13 al 21 novembre per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Oggi, Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lettori e attori saranno nello spazio dedicato a loro dedicato per leggere e raccontare storie. Lo spazio, recentemente rinnovato, è stato, per volere dell'assessorato alla cultura, arricchito di oltre 700 nuovi libri e nuovi acquisti sono in programma entro il nuovo anno.