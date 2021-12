Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

NATALE NEI QUARTIERI

In corso Bersaglieri centinaia statuine a ricreare le varie natività. O, per dirla alla perugina, i bucciotti, allestiti dall'instancabile Marisa Rosi che ogni anno, con la via dei Presepi nel borgo di Sant'Antonio, arricchisce gli eventi del Natale in città.

La via dei presepi nel borgo di Sant'Antonio è tornata ad accendersi. Gli allestimenti sono opera, oltre al lavoro della vice presidente dell'associazione, Marisa Rosi, anche dei residenti e del presidente Francesco Pinelli. Tra le novità di quest'anno, il Presepe delle Regioni d'Italia, collocato in una barca nel mezzo del Mediterraneo. Una chiara allusione all'accoglienza e all'integrazione, ma anche a sottolineare come il nostro Paese tragga forza e vigore dalle differenze territoriali. Altra novità è il Presepe delle arti e mestieri: statuine in terracotta che riproducono antichi mestieri di una volta sono posizionate con casette in legno che rappresentano i borghi storici del nostro Paese. Il riferimento è al patrimonio culturale, storico, artistico conservato nei piccoli paesi. La salvaguardia e la valorizzazione di questi luoghi sono patrimonio essenziale per le future generazioni. E ancora, la Natività in pietra del maestro Daniele Mancini allestita nel cortile della chiesa di Sant'Antonio Abate. Quest'opera è un tutt'uno con la bellezza del monastero degli Olivetani. Ma nella via dei presepi sarà possibile visitare anche quelli che sono i pezzi da novanta. Come quello antico, quello tradizionale, il Presepe Monumentale Città di Perugia il Presepe Napoletano, il Presepe di Porta Pesa, il Presepe animato del Borgo, la Grotta della Natività.

Il presepe allestito nella chiesa di Sant'Antonio Abate ideato da Rolando Binucci, rappresenta le case e gli abitanti di Borgo Sant'Antonio che abbracciano la natività. Un viaggio alla ricerca della fede che termina con la natività. I movimenti delle statuine, l'avvicendarsi dei giorni e delle stagioni, i suini: tutti elementi che lo rendono unico. L'associazione di Borgo Sant'Antonio - Porta Pesa, invita i cittadini e turisti a spendere un'ora del loro tempo per una passeggiata in relax e nel più totale rispetto delle norme anti Covid per le strade del borgo. Perché, come riporta una datata lettera di una viaggiatrice dei primi del 900 «Borgo Sant'Antonio è il borgo di Perugia più autentico, vi si respira un'aria famigliare, popolare, di campagna. Ci si sente a casa».

Cristiana Mapelli