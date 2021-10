Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:02

VERSO LE FESTE

Partito oramai il countdown per il Natale, l'organizzazione per vestire a festa la città è partita. Dall'acropoli ai borghi. Dal bambinello ai pastorelli, il Borgo Bello cerca figuranti volontari per il presepe vivente. L'associazione che raduna i residenti e i commercianti del rione di San Pietro è già al lavoro allestire un presepe vivente itinerante nelle vie dei Monasteri: via Giulia, via Gismonda e via Colomba che tra loro si collegano attraverso via Traversa e via Gemella. Alla regia del progetto del presepe vivente Vanio Amici, montatore romano esperto e che ha lavorato decine di film e serie televisive. L'annuncio è apparso nei giorni scorsi sul giornalino di quartiere destando da subito curiosità e anche un certo interesse. La tradizione del presepe vivente nel Borgo Bello è solo in parte una novità. Solo pochi anni fa, la natività con circa 60 figuranti si svolgeva nei sotterranei della basilica di San Domenico e che coinvolgeva un numero sempre crescente di cittadini attori e collaboratori alla realizzazione delle scenografie e dei costumi. LA SFIDA E già si parla di una vera e propria competizione tra i vari borghi. Infatti, anche quello di Sant'Antonio Porta Pesa, come vuole la tradizione, molto probabilmente nel periodo natalizio darà il via alla nuova edizione de La via dei Presepi, ovvero l'itinerario tra le diverse natività, la storia e le tradizioni popolari lungo corso Bersaglieri. Piccoli e veri propri gioielli di artigianato, con alcune chicche storiche. Senza dimenticare quello animato allestito in maniera permanente e che si trova nella chiesa di Sant'Antonio abate, in cima alla via. Insomma, un fermento genuino e positivo, tutto per ridare splendore al centro storico e ai suoi borghi e che vede in prima linea il lavoro dei cittadini. LUMINARIE E MERCATINI Un grande albero, forse i mercatini e tornano gli igloo. Del Natale, ovviamente, si parla anche in centro. Sul tavolo le idee sono tante, ora bisogna valutare tutti gli aspetti logistici. Anche quelli legati al rispetto delle normative anti Covid. Per le festività 2021, oltre le luminarie aeree diffuse nel centro, ci sarà anche un albero alto 17 metri. Sul fronte mercatini sono al momento al vaglio tutte le verifiche per valutare la possibilità di riproporre la fiera dell'artigianato e dell'enogastronomia alla Rocca Paolina. Mentre, a grande richiesta dai commercianti, le vie del centro potrebbero tornare a riempirsi degli igloo trasparenti posizionati davanti a bar e ristoranti cittadini. Sì forse anche per una pista di pattinaggio, ma si sta valutando una posizione diversa da piazza Matteotti, come invece negli anni scorsi. A rendere Perugia la città del Natale un lavoro di squadra che vede coinvolti il consorzio Perugia in Centro insieme alle associazioni del Soprammuro e Perusia Futura.

Cristiana Mapelli

