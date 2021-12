Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:02

VERSO LA FESTA

A Natale con noi che unisce e avvicina, dalla periferia all'acropoli. È lo slogan, che racchiude le iniziative in città messe in campo dal Comune e dalle associazioni. Il frutto del lavoro di quattro assessorati: cultura, commercio, turismo e sociale. Si comincia sabato con eventi rivolti alla città, alle famiglie, ma anche ai turisti con degustazioni, valorizzazione culturale e attenzione al sociale. Eventi all'insegna della sicurezza. Con alcuni appuntamenti ancora in stand by, come i fuochi della notte di San Silvestro, per valutare meglio l'emergenza sanitaria. Semplici le regole: al chiuso green pass obbligatorio e aggregazione vietata ovunque.

ARTE E MUSICA

Partendo dalla cultura, ad illustrare gli appuntamenti è stato l'assessore Leonardo Varasano. «Quattro le mostre che animeranno la città - ha esordito Varasano -. Tra cui quella alla biblioteca Augusta Il calcio tra figurine e letteratura e all'ex chiesa della Misericordia Facce da virus di Angelo Buonumori. Ma ci sarà tanta musica alla Sala dei Notari e al teatro Morlacchi». A firmare la grafica degli eventi, che saranno anche proiettate sul duomo, l'Istituto Italiano Design.

OLTRE ALL'ALBERO

Ma Natale significa luci, atmosfera, colori. «Anche quest'anno ha detto l'assessore al Commercio Clara Pastorelli - abbiamo dato il nostro contributo alle luminarie, insieme al Consorzio Perugia in Centro». Il 4 dicembre via alle luminarie in corso Vannucci e nelle vie limitrofe e al videomapping su palazzo dei Priori dal titolo Natura d'inverno e cieli stellati che raccontano il Natale nella pittura di Gerardo Dottori; alle ore 17.30 è previsto il taglio del nastro dei mercatini alla Rocca Paolina e alle ore 18 il concerto di Re.leg.art alla Sala dei Notari. L'8 dicembre tocca agli alberi: alle 17 quello posizionato come da tradizione in piazza IV Novembre, alto 18 metri, alle 17.30 quello di Porta Sole che proietterà sui tetti di corso Garibaldi i capolavori di Dottori conservati a Palazzo della Penna. Tornano la Befana sui pattini e quella dei vigili del fuoco ma al Santa Giuliana, con un migliaio di calze donate da Nestlè. Confermata anche la Motobefana che partirà da piazza IV Novembre. Torna anche Il capodanno in centro con convenzioni tra ristoranti ed eventi e quattro igloo come contenitori di eventi.

I BORGHI

«Un Natale variegato che guarda a tutti. La nostra è una sfida alle stelle' ha detto Gabriele Giottoli, assessore al Turismo -. Per il tema del prossimo anno faremo un contest». Ma sarà Natale anche nei borghi dell'acropoli che diventeranno luoghi da scoprire da turisti e visitatori. Come spiegato dall'assessore al Turismo Gabriele Giottoli. Le associazioni dei cinque borghi, propongono itinerari accomunati dal simbolo più importante del Natale. Si spazia da Borgo Sant'Antonio, che come ogni anno si trasforma nella via dei presepi, a via dei Priori con il suo presepe nella nicchia e installazioni di arte contemporanea, a Porta Eburnea, che invita a scoprire il presepe napoletano nella chiesa di Santa Giuliana, a Porta Sant'Angelo con il presepe francescano, a Porta San Pietro con la novità del presepe vivente itinerante. Inaugurazione l'8 dicembre (www.borghistoriciperugia.it). Per i bambini tante attività a cura del Post in piazza del Melo. «Madonna Alta, via Diaz, via Birago, Fontivegge e Bellocchio sono i luoghi dove si lavora con Agenda Urbana ha detto l'assessore Cicchi ma le attività per i più piccoli, grazie al lavoro di associazioni e cooperative, saranno alla Sala dei Notari e a Palazzo della Penna». Il calendario è tutto su atmosferedinatale.comune.perugia.it

Cristiana Mapelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA