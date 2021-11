Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:02

VITA DI CLUB

Marianna Florenzi Waddington, (1802-1870), nata dei conti Bacinetti di Ravenna, sia per la sua bellezza che per la sua cultura fu una delle donne più celebrate dell'Ottocento. Ora a Perugia, città dove giunse diciassettenne sposa del marchese Ettore Florenzi, e dove trascorse la maggior parte della sua vita, le è stato intitolato un club di alto profilo e anche con un formula molto originale.

«Quello che io definirei un club o meglio un circolo culturale spiega il magistrato Giovanna Totero, ideatrice del progetto e cofondatrice del neo sodalizio - sarà composto inizialmente da una quindicina di donne, la cui età è compresa dai 35 anni in su, professioniste e imprenditrici, tutte accomunate dal desiderio di tenersi aggiornate su temi di attualità, di carattere culturale e sociale, nel tentativo di sottrarsi al lavaggio del cervello dei tanti talk show e delle chiacchiere dei personaggi televisivi più o meno politicamente indirizzati».

Il programma appena redatto, insieme all'imprenditrice Angela Aliani, al broker Emanuela Romani e alla biologa universitaria Maria Cristina Aisa, prime compagne di viaggio, prevede incontri con personalità della cultura, con esponenti del mondo imprenditoriale, della società locale. L'originalità della formula consiste nel fatto che gli incontri si terranno nelle case delle socie che saranno aperte agli invitati a partecipare, scelti tra gli amici e soprattutto tra le persone interessate agli argomenti trattati. «Ad ispirarci la formula itinerante nelle nostre case spiega l'ideatrice del sodalizio è stata proprio la marchesa Florenzi, che aveva aperto uno dei più esclusivi salotti letterari nel palazzo di famiglia al numero 3 di Via Baglioni, successivamente in quello del Verzaro, oggi, Piazza Ermini, ma soprattutto nella villa di campagna alla Colombella». Ovviamente in occasione della presenza di conferenzieri molto noti è previsto lo spostamento in sale pubbliche per consentire la partecipazione ad un maggior numero di persone. «Altra cosa originale è che il club non avrà una vera e propria struttura burocratica, niente consiglio direttivo, nessuna carica sociale, perché le varie iniziative verranno proposte dalle singole socie e decise tutte insieme spiega Giovanna Totero comunque l'appuntamento che ha già dato il là all'attività del cenacolo è stato l'incontro con Marcello Veneziani di sabato scorso».

Mariannina, così amorevolmente la chiamavano a Perugia per la sua giovane età, rimasta vedova a soli 33 anni dopo 16 di matrimonio con Florenzi, si unì in seconde nozze con l'inglese Evelino Waddingnton, archeologo, uomo colto che fu anche sindaco di Perugia. Quindi, al suo salotto che fu luogo di incontro e di scambio di idee con alcuni dei più grandi ingegni del secolo, come Schelling, Gioberti, Cousin, Mamiani, Spaventa, di regnanti, si ispirerà l'attività del cenacolo che oggi porta il suo nome.

Luigi Foglietti