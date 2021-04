18 Aprile 2021

MUSICA

GUBBIO La corsa per un posto al Concertone del Primo Maggio dagli studi Rai di Roma passa anche attraverso il voto online con cui vengono selezionati tre artisti per partecipare all'evento, tra i cinquanta in lizza che verranno ridotti a dieci dopo una prima scrematura. Al contest 1M Next 2021 c'è anche il giovane eugubino Michele Menichetti, voce del gruppo La Gabbia, assieme ad Andrea Manni, Francesco Stefanini e Filippo Lambertucci. Questa band si è formata nel 2016 a Bologna e nel dicembre 2017 ha fatto irruzione sulla scena con l'Ep autoprodotto Bruciare Vivo, che ha portato i quattro ragazzi tutti classe 1996 a volersi mettere in gioco dividendo il palco in oltre cinquanta date sul territorio nazionale con artisti come Motta, I Ministri, Fast animals and slow kids, Willie Peyote e Angela Baraldi. Nel novembre 2019 è uscito il loro primo disco, Madre Nostra, presentato in anteprima al Covo Club di Bologna, con il tour iniziato tra molti apprezzamenti e passato attraverso le tappe di Torino, Genova, Arezzo, Roma e Trieste per essere poi interrotto bruscamente a causa del Coronavirus quando anche il mondo della musica si è fermato pagando un prezzo altissimo alla pandemia. In Madre Nostra le voci e i cori sono seguiti da Menichetti, che ha scritto i testi e nel brano Memorie di una prostituta suona il pianoforte. Le recensioni lo esaltano: «Ci mette voce e testi, e quando accetta il confronto con i toni alti fa un figurone». Sui social il giovane si sta facendo sentire: «Una grande occasione. Con la mia band sono in corsa per suonare al Concertone del Primo Maggio a Roma. Potete darmi una mano a raggiungere questo incredibile palco lasciando un semplice voto a questo link! Grazie di cuore in anticipo», ha postato rivolgendosi ad amici ed estimatori per dare l'assalto al palco romano. Il tradizionale appuntamento nel giorno della festa del lavoro ha visto in passato suonare pure altri artisti eugubini come Sara Jane e Paolo Ceccarelli. Al gruppo La Gabbia e quindi a Michele servono i voti dai canali social per riuscire a guadagnarsi lo spazio per la performance e portare sotto i riflettori il brano Violenza. Insieme al giudizio tecnico della giuria, pesa particolarmente anche l'apprezzamento del pubblico da casa che può spingere questi ragazzi. Votare è semplice: si può fare sia tramite pc che utilizzando lo smartphone andando sul sito primomaggio.net e selezionando 1mnext2021, per poi cercare il gruppo La Gabbia. Il link per votare direttamente è https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2021/35-la-gabbia aspettando poi l'epilogo.

Massimo Boccucci