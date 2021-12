Sabato 4 Dicembre 2021, 05:02

Questo pomeriggio al tramonto torneranno ad accendersi le luci su Castiglione del Lago e non è soltanto un modo di dire. Da oggi fino al 9 gennaio brillerà sul Trasimeno l'albero di Natale più grande del mondo disegnato sull'acqua.

Sarà possibile ammirarlo attraverso un percorso che parte dal perimetro della vecchia Rocca di Castiglione del Lago. Per realizzare il progetto Luci sul Trasimeno sono servite circa 2600 lampadine e 7 km di cavo per un costo in termini energetici di 12kwh. «Come quattro piccoli appartamenti spiegano gli organizzatori perché vogliamo anche sottolineare l'attenzione alla sostenibilità ambientale». L'albero ha una lunghezza in acqua di un chilometro, 50 metri di larghezza, 165 pali portanti e per allestirlo è servito il lavoro di 350 volontari. «Da un'idea folle sbocciata nel giugno del 2019 spiega Marco Cecchetti, Presidente di Eventi Castiglione del Lago abbiamo portato avanti il sogno di un albero sull'acqua e la prima edizioni ci ha premiato oltre ogni aspettativa. Oggi, dopo lo stop dovuto alla pandemia siamo arrivati a presentare questo nuovo appuntamento che è ancora più ricco di eventi per tutti i 40 giorni in cui sarà possibile farci visita». Pensato per gli abitanti del territorio e i turisti tanto che i tour operator hanno predisposto 5 pacchetti di viaggio appositi. Oltre all'albero anche un percorso nella Rocca dove è stato allestito un presepe monumentale imponente, la casa di Babbo Natale, una pista di ghiaccio, mercatini, una ruota panoramica e spettacoli quotidiani oltre che convegni e spazio per i più piccoli con la mascotte Ascanio che è diventato cartone animato e libro illustrato Ascanio il pesciolino geniale. «Tante iniziative nate attorno all'albero spiega Cecchetti con il lavoro delle Associazioni locali e l'Amministrazione comunale».

«È stato fatto un grande lavoro ha sottolineato il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico sulla spinta di una grande energia che ci è arrivata dai Eventi e dai volontari. Questa può essere considerata l' Edizione Zero perché da qui bisogna ripartire e mettere le basi dopo due anni in cui siamo stati fermi. L'albero è dei castiglionesi ma appartiene al territorio del Trasimeno e a tutta l'Umbria. La nostra industria è il lago stesso, la cultura ed il turismo, per questo ringrazio chi ha sempre scommesso su questa impresa, come il Gal Trasimeno-Orvietano».

Francesca Caproni, direttrice del Gal ha sottolineato come «questa iniziativa è la più importante sostenuta da noi. Abbiamo creduto da subito in questo sogno che poco a poco è diventato un progetto molto credibile». Entusiasta anche il parere di Fiorello Primi, Presidente de I Borghi più belli d'Italia che ha sottolineato l'importanza di «destagionalizzare i luoghi della vacanza, come il Lago Trasimeno, come i nostri borghi. Il passo successivo dovrà essere quello di far diventare internazionale un evento come questo». Il biglietto d'ingresso è di 7 euro, gratuito invece fino ai 12 anni.

Gianni Agostinelli