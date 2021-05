16 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







IL PROGRAMMA

DERUTA Si è inaugurata ieri mattina, nella città della ceramica, in un luogo emblematico come la Scalinata dei Ceramisti, la manifestazione Deruta, Borgo delle Arti il cui articolato e complesso cartellone terrà banco fino al 30 settembre 2021. Il motivato sindaco Michele Toniaccini, nel tagliare virtualmente il nastro dell'edizione di quest'anno, orgoglioso ha affermato: «È un evento articolato nel tempo e nella sua capacità di offerta, che è il risultato di un aperto dialogo fra i diversi attori della nostra città».

Un caleidoscopio ricco di arte, cultura, musica, teatro, mostre, con una finestra sulla buona lettura, e con al centro, ovviamente, la tradizione della ceramica artistica ed il Museo Regionale della Ceramica.

E Toniaccini ha spiegato: «Il tutto, incorniciato nel meraviglioso territorio derutese, tra le sue vie, piazze e angoli più suggestivi, evidenziandone bellezza, storia, carattere e tradizioni, ma non è tutto perché diamo anche il bentornato a un altro momento clou della nostra città, quello rappresentato da Buongiorno Ceramica un'occasione importante per riaccendere i riflettori sul comparto della ceramica artistica e trarre nuovi spunti di crescita. Questo anno di pandemia ha frenato tutta l'economia, ma non ha arrestato le idee, i programmi, i progetti che nel frattempo abbiamo continuato a coltivare per farci trovare pronti per quella ripresa che arriverà. La cultura è il motore della vita e noi non smetteremo mai di produrre cultura e con essa benessere».

Luigi Foglietti