Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:00

GLI APPUNTAMENTI

Siamo ormai alle fasi finali della vendemmia di quest'anno: l'uva in molti casi è ancora nelle vigne ma le foglie hanno iniziato a virare verso il giallo e il rosso. Ferve il lavoro in cantina ed è certamente questo il momento migliore per gli eno-appassionati di concedersi una visita nelle cantine sparse per la regione e magari degustare in anteprima le vecchie annate che verranno presto imbottigliate.

Nello spirito della condivisione e del far riscoprire le tradizioni legate alla vendemmia sono molte le iniziative che si sono svolte durante il mese di settembre e in questo weekend sono in programma gli ultimi appuntamenti.

Domani e domenica alla Cantina Monte Vibiano in zona Marsciano una vera e propria festa che unirà vino, musica e socialità. Si parte domattina alle 11.00 con E-bike harvest, un tour dei vigneti su biciclette elettriche seguito da degustazione di tre vini in abbinamento con un tagliere di prodotti tipici locali; si replicherà alle 16. Domenica invece scatterà dalle 12 il concerto dei Sex Mutants, che promettono di scaldare la situazione a suon di successi italiani dagli anni '60 in avanti. Alle 13.30 pranzo in cantina con il cestino picnic da La Carneria di Spina. L'evento si concluderà alle 18 con un aperitivo in terrazza. Un'occasione ghiotta anche per conoscere più da vicino la prima azienda agricola al mondo ad aver raggiunto il traguardo delle 0 emissioni di C02. Info e prenotazioni ai numeri 075.8783386 e 340.2184122 o scrivendo a tour@montevibiano.it.

Domani si farà festa anche alla Cantina Todini di Todi, a partire dalle 17.30 e fino alle 22.30. In programma Ape Food con torta al testo a cura di Mastro Focaio e musica a cura del dj Riccardo Scimmi, il tutto accompagnato da degustazioni dei vini prodotti nella cantina (informazioni ai numeri 075.887122 e 328.9632455).

Scatterà oggi e andrà avanti fino a domenica l'iniziativa Terrazza Monte della Torre - Exclusive Tour and Tasting prevista in uno spazio esclusivo della tenuta Arnaldo Caprai, in località Torre di Montelfaco. Dalle 10 alle 19 si potrà partecipare, per una durata di circa tre, all'esclusivo tour godendo di una suggestiva vista sulla città e sui vigneti che la circondano, con una degustazione guidata da un wine educator. Prenotazione ai numeri 348.2860775 e 0742.378802 o scrivendo a tour@arnaldocaprai.it. L'appuntamento fa parte del cartellone Sagrantino experience promosso dall'associazione La Strada del Sagrantino.

Intanto si sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione della Sagrantino Running, manifestazione podistica che si terrà tra Bevagna e Montefalco i prossimi 30 e 31 ottobre. Previste due gare competitive trail-running di 26 km e 12 km, una non competitiva di 12 km, un'attività di Nordic Walking e l'EnoGastroCamminata, oltre alla Sagrantino Running Kids dedicata ai più piccoli. Percorsi e informazioni sul sito sagrantinorunning.it.

Michele Bellucci

