Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

CULTURA

«All'estero solo questo quadro val bene un museo». L'opera, che torna nuovamente visitabile in una sala dedicata nel museo del Capitolo della cattedrale, è la Pala di Sant'Onofrio di Luca Signorelli, allievo di Piero della Francesca. Le parole, invece, sono quelle di Giuseppe Capaccioni, presidente di Genesi, la società che da questa estate gestisce il progetto Isola di San Lorenzo per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del complesso monumentale del duomo. Una importante riapertura con tre nuove sale e allestimenti e tecnologia per permettere una visita immersiva.

La riapertura del museo è stata annunciata dal vescovo Marco Salvi durante la presentazione dell'evento in programma oggi e domani Le opere d'arte raccontano. Un nuovo percorso museale e nuovo allestimento realizzati con il sostegno della Grifolatte, da sempre sensibile allo sviluppo del territorio. Un progetto, come ha detto monsignor Salvi «che contribuisce a fare cultura come chiesa non solo nella trasmissione della fede, ma attraverso la valorizzazione delle sue opere d'arte». E già si parla di tre importanti centenari che cadono nel 2023, il quinto dalla morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli e della nascita del museo del Capitolo.

I MECENATI

Un nuovissimo allestimento più moderno, ottimizzato per mettere in risalto le opere e i cimeli che il museo custodice e spazio all'opera del Signorelli. «Se cresce il territorio anche a livello culturale e turistico ha detto il presidente di Grifolatte Carlo Catanossi - , cresce anche chi fa economia. Imprese come la nostra sono chiamate a fare qualcosa di concreto affinché questo avvenga. Riproporremo sulle buste del latte le immagini simbolo di questo luogo. Tutti dobbiamo fare la nostra parte». Dopo un'estate vivace, con una folta presenza di visitatori alla Perugia Sotterranea, ora per Genesi una nuova scommessa. «Vogliamo restituire la completa fruibilità del museo entro 2023 ha detto Capaccioni, che è anche il centenario della sua nascita». Oggi alle 17, nella cattedrale di San Lorenzo, la dottoressa Barbara Jatta, direttore dei musei Vaticani, tiene una conferenza su La spiritualità del Perugino, maestro di Raffaello, nelle opere Vaticane. Alle 21, alla vigilia della solennità della Madonna delle Grazie, lo spettacolo dal titolo Mater Gratiae, concerto di voci ai piedi dell'Immagine'. L'ingresso è gratuito ma solo fino ad esaurimento posti disponibili esibendo il Green pass. Domani, invece, dalle 10.30 il museo apre gratuitamente le sue porte a tutti i cittadini con green pass.

Cristiana Mapelli