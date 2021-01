IL CASO

FOSSATO DI VICO C'è un giovane di 27 anni che abita a Fossato di Vico, con una situazione familiare difficile, e che, ora, in piena pandemia, è rimasto da solo.

Il papà non c'è più da tanti anni, la sua famiglia non è originaria del posto e lui, fino a pochi giorni fa, viveva con sua madre.

Purtroppo, la donna, malata da tempo, è deceduta pochi giorni fa e il figlio si è trovato in grandissime difficoltà, senza lavoro, senza riscaldamento a casa, senza alcuna forma di reddito né possibilità di offrire una degna sepoltura alla madre.

La salma della donna si trova presso la camera mortuaria dell'ospedale Santa Maria della Miserocordia di Perugia, in attesa di ricevere l'ultimo saluto da suo figlio.

Per fortuna, c'è chi, come Bruno Minelli, il carabiniere gualdese in servizio a Fossato di Vico, ha voluto farsi promotore, tramite un post su Facebook, di una campagna di solidarietà che, in appena 24 ore, ha riscosso un grandissimo successo tra le comunità di Gualdo Tadino e Fossato di Vico. «Mi sono preso l'impegno di aiutare Gianluigi ha spiegato Minelli su Facebook - perché ho percepito il suo desiderio di fare un funerale alla madre tragicamente scomparsa. Negli anni, nel mio lavoro, ho imparato a non girarmi dall'altra parte se vedo direttamente situazioni umane critiche come questa. Ora ho bisogno dell'aiuto di tutti voi perché Gianluigi, come tutti i figli vorrebbero solo togliere la madre da quel freddo posto e regalargli una degna sepoltura».

Subito è partito il tam tam sui social network e, soprattutto, sono iniziate ad arrivare tante donazioni presso i punti indicati per la raccolta, ancora attivi, nei due comuni della fascia appenninica. Emblematico il caso di un bar di Fossato di Vico, riassunto nelle parole piene di sincerità del gestore: «Con tutte le difficoltà del periodo non sapevo quanto sarebbe stato possibile raccogliere dai clienti e temevo che la mia offerta sarebbe rimasta una delle poche. Invece in poche ore abbiamo riempito il contenitore delle donazioni ed è stata una gioia incredibile».

Per il funerale bisognerà adesso risolvere alcuni aspetti burocratici, con le istituzioni, a partire dal Comune di Fossato di Vico, che si sono affiancate alla solidarietà dei cittadini per aiutare questo ragazzo.

Tutto il ricavato della raccolta sarà poi donato al figlio di 27 anni che, in attesa di capire quale potrà essere in futuro la soluzione a lui più indicata, intanto oggi è stato accolto in casa da una famiglia di Gualdo Tadino che conosceva suo padre.

«C'è stato un riscontro incredibile che dimostra quanto, nella sofferenza di questo momento, la gente è attenta agli altri ha concluso Bruno Minelli ringraziando le due comunità -. San Gregorio Magno dinanzi alla morte per freddo di un mendicante affermò che quel giorno non si sarebbero celebrate messe perché era come il venerdì santo».

Francesco Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA