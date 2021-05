14 Maggio 2021









IL CASO

Un intervento solitamente definito di routine. Ma qualcosa improvvisamente va storto e si trasforma in tragedia. Sabato otto maggio una donna di 79 anni, originaria di Foligno, viene ricoverata in una clinica privata di Perugia: per il lunedì successivo, 10 maggio, è programmato un intervento all'anca. La donna entra in sala operatoria regolarmente lunedì intorno alle 14.30: la durata dell'operazione è prevista in circa un paio d'ore.

I familiari attendono serenamente la conclusione dell'intervento, con la donna che verrà riportata in camera e potrà così iniziare progressivamente a superare le problematiche di cui soffre e che l'hanno costretta ad operarsi. E invece ecco la chiamata che mai ti aspetteresti: sono circa le 17 quando vengono avvertiti che si sono verificate delle «grosse» complicazioni nel corso dell'intervento ed è stato chiamato il 118 perché la donna ha necessità di essere immediatamente trasferita all'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Passano pochi minuti ed ecco la seconda, devastante chiamata: la donna è morta, stroncata da questa improvvisa e particolarmente grave complicazione e probabilmente deceduta in ambulanza durante il tragitto che la conduceva in ospedale.

I familiari dell'anziana sono sotto choc: impossibile capacitarsi come un'operazione «di routine» possa finire in tragedia. Serve qualche ora, inevitabilmente, per riordinare un minimo le idee e decidere il da farsi. Che non può essere altro che rivolgersi a un legale per avere tutta l'assistenza necessaria a capire cosa possa essere accaduto in quelle due ore in sala operatoria.

E così nella giornata di mercoledì l'avvocato Piergiorgio Di Giuseppe presenta con urgenza una denuncia in procura, dal momento che c'è da fermare il riscontro diagnostico disposto proprio in giornata e chiedere che venga svolta regolare autopsia per chiarire le cause della morte. Il sostituto procuratore Manuela Comodi ordina alla polizia l'immediato sequestro delle cartelle cliniche della donna e fissa l'autopsia per sabato mattina, con l'incarico che verrà conferito al medico legale Sergio Scalise Pantuso. Ma soprattutto inscrive due medici nel registro degli indagati: il chirurgo e un collega presente al momento dell'operazione. Un atto dovuto, per permettere a entrambi di nominare consuleti che possano partecipare all'esame autoptico. Cui sarà presente, in rappresentanza della famiglia della donna, anche il dottor Walter Patumi.

Una storia resa ancora più drammatica dal precedente di appena qualche mese fa: era lo scorso gennaio quando una mamma di appena 28 anni è morta anche lei a seguito di improvvise complicazioni durante un'operazione all'anca in un'altra clinica privata.

Michele Milletti