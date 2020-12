© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCHIANTOUMBERTIDE Perde la vita in un incidente della strada. Come il figlio, trent'anni fa. Tragico frontale lungo la Provinciale Tiberina, vicino al ponte sul torrente Assino. La vittima, Renato Giammarioli, 88 anni, alla guida della sua Panda sta percorrendo l'arteria alla volta di Umbertide. Al suo fianco la moglie, di sei anni più giovane.In un tratto senza difficoltà, dove la visibilità sembra ottimale, alcuni testimoni raccontano di aver visto l'utilitaria sbandare ed invadere l'altra corsia. Malore? Distrazione? La dinamica è al vaglio del magistrato di turno, il pm Gemma Miliani, che potrebbe disporre l'autopsia sulla salma, trasportata all'obitorio del Santa Maria della Misericordia di Perugia. In direzione opposta arriva l'Audi A3 condotta dalla 25enne di Bastia.Sono le 15,30, ha appena smontato dal turno da infermiera all'ospedale di Umbertide e torna a casa. Lo schianto è devastante. Il motore della Panda si stacca dalla carrozzeria. Muto testimone della tragedia, come a Fiat, scivolata verso un'aiuola, e l'Audi, addossata al guard rail. Deviato il traffico su un percorso secondario, i carabinieri di Umbertide effettuano i rilievi. Sul posto anche Polstrada, Polizia Locale e due ambulanze del 118. Provvedono a trasportare le donne al pronto soccorso.In tarda serata la moglie della vittima viene trasferita al Santa Maria della Misericordia. Necessari ulteriori accertamenti. Per l'infermiera si parla di ferite e contusioni leggere. Da ultimo, i vigili del fuoco di Gubbio, arrivati in supporto dei colleghi della Centrale di Perugia, rimettono il sicurezza l'area. A qualche centinaio di metri si scorge la casa dove i coniugi Giammarioli avevano abitato prima fare spazio alla nuora Paola, conosciuta maestra della Materna statale Garibaldi. Una parte, invece, l'avevano affittata ad un uomo che non brillava per puntualità nel pagare l'affitto. Una notte, temendo lo sfratto, l'inquilino si barricò all'interno, aprì la bombola del gas, saturò gli ambienti fino a provocare una violenta esplosione. Per fortuna non si piansero vittime. Intanto, da via Allende, la sua attuale residenza, Renato, prima della pensione, gestiva i suoi impegni di imbianchino. Distinto, inappuntabile, perfino elegante nel camice bianco. Non senza un pizzico di legittimo orgoglio raccontava dei lavori a Perugia, dove, sottolineava, i clienti pretendevano precisione e puntualità.Walter Rondoni