7 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







IL DRAMMA

Uno schianto nelle prime ore del pomeriggio di ieri tra una moto e un camion è costato la vita a un motociclista di Tavernelle. L'incidente è avvenuto nella zona del carcere di Capanne, proprio sul rettilineo in direzione Tavernelle. A perdere la vita è stato Luca Cerbini, 53 anni.

Sul luogo dello schianto, avvenuto quando erano da poco passate le 14, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato con la massima urgenza il motociclista, ancora in vita ma in condizioni disperate, verso l'ospedale Santa Maria della Misericordia. Una volta raggiunto l'ospedale, sanitari e il chirurgo toracico hanno cercato di salvare la vita all'uomo che però è deceduto poco dopo.

Sul posto dello schianto anche i mezzi dei vigili del fuoco e la polizia municipale che sta adesso cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Ci sono accertamenti in corso per eventuali infrazioni, ma sembra che il mezzo pesante occupato dal solo guidatore, un uomo di Nocera Umbra, stesse svoltando mentre il centauro proveniva dalla parte opposta. Andranno verificate le eventuali violazioni del codice della strada ma è comunque scontato che venga aperto un fascicolo per omicidio stradale dal Pm Gemma Miliani. La dinamica all'attenzione della polizia municipale dovrà quindi chiarire come è avvenuto lo scontro tra la Ducati gialla di grossa cilindrata sulla quale viaggiava Luca Cerbini e l'autocarro Iveco diretto poco distante dove l'autista stava svolgendo dei lavori in una casa. Ovviamente il traffico in entrambe le direzioni è stato sospeso e direzionato su strade secondarie per almeno tre ore dal momento dell'impatto, prima per consentire gli immediati soccorsi al motociclista, e poi per permettere alla Municipale di effettuare tutti i rilievi del caso sull'asfalto.

Il cinquantatreenne di Tavernelle lascia la moglie, e i fratelli, e la comunità nella quale è cresciuto e nella quale lavorava ed era apprezzato da anni. Era infatti molto conosciuto nella zona del Trasimeno per il suo lavoro di pittore edile che portava avanti nella ditta assieme al fratello.

Nei mesi scorsi sul tratto che collega i Comuni della Valnestore alla prima periferia di Perugia, zona Capanne, sono stati molti gli interventi di ammodernamento a cui è stata sottoposta la Pievaiola per garantire una miglior fruibilità delle strade anche se non era stato direttamente interessato il tratto dove è avvenuto l'impatto, ai piedi di una serie di tornanti che andando in direzione di Città della Pieve conducono prima a Tavernelle, poco dopo aver oltrepassato il bivio che in direzione di Agello.

Gianni Agostinelli